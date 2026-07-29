TUI desembarca en el turismo urbano en España con la apertura de su primer hotel TUI Blue en Sevilla

Hotel de TUI - TUI

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo turístico TUI ha anunciado el lanzamiento de su marca de alojamiento TUI Blue en el segmento de viajes urbanos en Europa, una estrategia de diversificación que arrancará en España con la apertura de su primer establecimiento en Sevilla a finales del ejercicio 2026, según ha informado la compañía.

La operación supone la entrada de la insignia en el modelo de alojamientos de ocio en entornos urbanos continentales, complementando su catálogo tradicional posicionado en destinos de sol y playa y montaña.

Junto al proyecto hispalense, el grupo ha firmado un contrato de franquicia para abrir un segundo establecimiento en Lisboa (Portugal) a comienzos de 2027.

El nuevo complejo, denominado TUI Blue Sevilla Suites, se encuentra actualmente en fase de construcción en la zona de Vega del Rey, a diez minutos del casco histórico de la capital andaluza.

El inmueble contará con un inventario de 89 habitaciones, piscina en la azotea y áreas de trabajo compartido, orientadas al perfil de viajero corporativo y de ocio.

Por su parte, el activo de la capital portuguesa, el TUI Blue Rossio, operará en régimen de franquicia en el distrito de Baixa. El establecimiento, un hotel boutique de 30 habitaciones, se encuentra actualmente en proceso de remodelación integral previo a su puesta en marcha.

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

El director de Operaciones (COO) de TUI Group, Marco Ciomperlik, ha enmarcado el movimiento dentro de los planes de crecimiento de la marca, que cuenta con más de 100 hoteles en el mundo.

Asimismo, el grupo conectará la oferta de alojamiento de estos establecimientos con su filial de excursiones y actividades TUI Musement.

En el caso de Sevilla, la plataforma comercializará más de 100 experiencias y visitas guiadas integradas en el entorno digital de la compañía, sumándose a la oferta de más de 200 actividades disponibles en el mercado lisboeta.