Turespaña promociona el turismo de interior en seis rutas por nueve CC.AA. En colaboración con Paradores.

Publicado: viernes, 17 octubre 2025 13:42

Turespaña pondrá en marcha del 19 al 23 de octubre la primera edición de 'Spain Is Much More', una iniciativa que busca promocionar a nivel internacional el turismo de interior, experiencial y de 'slow travel' del país a través de seis rutas por nueve comunidades autónomas, junto con periodistas, creadores de contenido e influencers internacionales.

En concreto, el proyecto contará esta vez con la colaboración de Paradores y la participación de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, según un comunicado.

Cada uno de los seis itinerarios está vinculado, por su origen histórico o afectivo, a un mercado emisor de origen distinto, de los denominados principales para Turespaña.

La Ruta del Norte , que incluye las comunidades de Cantabria y Asturias, se mostrará a prescriptores del mercado Latinoamérica; la Ruta del Noreste, con la presentación del una Cataluña menos conocida, está dirigida a Italia; la Ruta del Este, presentará el sur de Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha, a Francia; la Ruta del Sur, que incluye a Andalucía y Castilla-La Mancha, para Estados Unidos y Canadá; la Ruta del Oeste (Extremadura y Castilla y León), para Reino Unido; y por ultimo, la Ruta del Centro (Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid), dirigida a Alemania.

Por tanto, estas rutas combinan la estancia en algunos de los Paradores más emblemáticos de cada región --Ronda, Úbeda, Jaén, Almagro, Arties, Cardona, Plasencia, Lerma o Sigüenza, entre otros--, con la visita a Los Pueblos Más Bonitos de España --entre otros, Trujillo, Lastres, Garòs, Almagro, Lerma o Chinchón--, además de otras localidades seleccionadas por su atractivo cultural y natural.

Finalmente, la experiencia culminará el 23 de octubre en el Palacio de Congresos del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), donde, tras visitar el Palacio Real y sus fuentes de la mano de Patrimonio Nacional, se celebrará un acto de conclusión con la participación de autoridades, representantes de los destinos participantes y los propios prescriptores internacionales.

