El turismo 'VIP' sostiene el mercado del lujo en España,que gasta cuatro veces más que el turista convencional

Archivo - Letrero de la tienda Chanel en el Paseo de Gracia en Barcelona, a 15 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 (EUROPA PRESS)

El segmento del turismo de alta gama se ha consolidado como el pilar fundamental para la rentabilidad del mercado del lujo en España, logrando compensar la actual "desconexión" del cliente nacional de clase media-alta.

Según los datos del Barómetro Luxury elaborado por Andersen Consulting, Dynata y LLYC, el viajero de lujo desembolsa una media de 6.130 euros por estancia, lo que supone 4,3 veces más que el turista convencional.

A pesar de representar apenas el 0,2% del volumen total de llegadas, este perfil de alto impacto -procedente principalmente de EE.UU., Latinoamérica y Oriente Medio- permite al sector resistir la inflación y reducir la dependencia del modelo tradicional de sol y playa.

La escalada de precios, sin embargo, está provocando una fractura en el consumo interno. Mientras que los menores de 40 años mantienen el dinamismo con una previsión de crecimiento del gasto del 14,3%, el denominado "cliente aspiracional" español ha comenzado a retirarse del mercado.

Este perfil percibe que el coste actual de los productos supera el beneficio emocional de la compra, derivando su presupuesto hacia el bienestar personal, el ahorro o el mercado de segunda mano, lo que obliga a las marcas a reorientar sus estrategias hacia la exclusividad extrema y el servicio personalizado.

CONCENTRADA EN MADRID Y BARCELONA.

En cuanto a la distribución geográfica y sectorial, el barómetro revela que el lujo español se concentra en coordenadas muy precisas, con Madrid (90,5%) y Barcelona (61,1%) como los polos dominantes en el imaginario del consumidor, seguidos por Marbella y San Sebastián.

Los sectores que definen el mercado son la relojería y joyería, considerada el máximo referente de exclusividad por el 57,5% de los encuestados, y la moda (40,3%).

No obstante, los hoteles y alojamientos se posicionan como el tercer pilar clave con un 39,4%, consolidándose como el motor del lujo experiencial, mientras que en el entorno digital ganan terreno sectores percibidos como "inversiones seguras", tales como la belleza y los electrodomésticos de alta gama.

A pesar de la sólida presencia territorial, el informe detecta un "déficit narrativo" en las marcas nacionales; aunque el 80% de los clientes están satisfechos con la calidad del producto 'made in Spain', el deseo de compra sigue favoreciendo a las firmas internacionales.

Los expertos señalan que el reto de la industria española no reside en la calidad de la artesanía o los materiales, sino en construir un relato de marca que compita en estatus y aspiracionalidad con los referentes globales.

Para mantener la relevancia, la hoja de ruta propone integrar la inteligencia artificial para ofrecer experiencias individualizadas y eliminar barreras de información en mercados estratégicos como el asiático.