Turkish Airlines y South African Airways firman un acuerdo de código compartido - TURKISH AIRLINES

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turkish Airlines, la aerolínea nacional de Turquía, ha firmado un acuerdo de código compartido con South African Airways, la aerolínea nacional de Sudáfrica.

Este acuerdo, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, se concretó en Ginebra durante una ceremonia encabezada por el presidente de la junta directiva y del comité ejecutivo de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, y el CEO de South African Airways, John Lamola, junto con la participación de altos ejecutivos de ambas compañías.

Como parte del acuerdo, Turkish Airlines añadirá su código de vuelo TK a los servicios operados por South African Airways en sus principales destinos en África como Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Durban, Puerto Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls y Mauricio.

A su vez, South African Airways integrará su código de vuelo SA en vuelos seleccionados operados por Turkish Airlines desde Estambul hacia Johannesburgo, Ciudad del Cabo, Durban, Fráncfort, París y Londres.

Turkish Airlines sigue reforzando su posición como la aerolínea con la red más extensa en África, conectando a sus pasajeros a través de 65 destinos en 41 países del continente.

El nuevo acuerdo de código compartido con South African Airways mejorará aún más esta conectividad, ofreciendo un acceso más amplio a destinos clave para los pasajeros de Turkish Airlines en Sudáfrica, mientras que los pasajeros de South African Airways tendrán acceso a la red de Turkish Airlines que abarca 355 destinos en 131 países.