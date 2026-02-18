Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Archivo - Logo de Uber en una de sus oficinas. - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma estadounidense de servicios de transporte Uber planea gastar más de 100 millones de dólares (84,6 millones de euros) en construir estaciones de recarga rápida para vehículos autónomos en Estados Unidos.

Según se desprende de un comunicado al que ha tenido acceso 'Bloomberg', la compañía se centrará en desplegar estas instalaciones en la bahía de San Francisco, Los Ángeles y Dallas. Uber desplegará los servicios de robotaxis en estas zonas para competir con Waymo.

Un portavoz de Uber ha indicado que la cantidad asignada cubrirá los costes de desarrollo, equipamientos, conexión de redes y los gastos relacionados con la instalación de la infraestructura 'per se'.

La compañía ha indicado que tener en propiedad algunas de las estaciones "mejora la eficiencia, reduce los costes y mantiene a los coches más tiempo en la carretera, lo que maximiza la utilización de los mismos".

Uber también ha alcanzado nuevos acuerdos con las operadoras de cargadores para que el repostaje sea más accesible para sus vehículos eléctricos compartidos. Así, garantizará el uso a estos socios, lo que significa que pagará multas si los conductores de Uber no cumplen con ciertos niveles de uso.

Los pactos incluyen los firmados con EVgo en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Boston; Hubber e Ionity en Londres; y Electra en París y Madrid. Uber ha rubricado un convenio similar con Revel Transit en Nueva York, donde Revel ofrece descuentos a los conductores de Uber.

ROBOTAXIS EN MADRID

La empresa norteamericana desveló el 4 de febrero que lanzará servicios de robotaxis en ciudades que no había anunciado previamente, como Madrid, Houston, Hong Kong y Zúrich.

Uber aspira a convertir los coches sin conductor en uno de sus principales motores de crecimiento, para lo que ofrecerá este tipo de vehículos en más de diez mercados de todo el mundo durante 2026. Así, ha invertido cientos de millones de dólares en socios tecnológicos autónomos y se ha comprometido a comprar flotas de robotaxis.