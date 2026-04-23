La UE espera desembolsar los primeros 3.200 millones del préstamo a Kiev en junio

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea espera desembolsar este mes de junio el primer tramo de 3.200 millones de euros del nuevo préstamo de 90.000 millones para Ucrania, después de que se haya completado este jueves la aprobación definitiva del instrumento por parte de los Veintisiete tras dos meses de veto por parte de Hungría.

Así lo han confirmado fuentes comunitarias, que han detallado la arquitectura del crédito acordado por los líderes europeos en diciembre y que esta semana ha quedado desbloqueado después de que Kiev culminara la reparación del oleoducto Druzhba, cuya paralización había servido de argumento a Budapest --y también a Bratislava en el caso de las sanciones-- para frenar cualquier medida favorable a Ucrania.

Con la aprobación de la modificación del marco financiero plurianual de la Unión, último trámite necesario para completar la base jurídica del instrumento, Bruselas aspira ahora a acelerar su despliegue para que tanto la ayuda financiera como la militar comiencen a fluir en el segundo trimestre de este año.

El préstamo, que se financiará mediante emisiones de deuda en los mercados por parte de la UE, destinará, en términos generales, unos 30.000 millones de euros para cubrir las necesidades económicas más inmediatas de Ucrania y cerca de 60.000 millones orientados a reforzar su industria militar.

El primer desembolso procederá de la asistencia macrofinanciera, la vía más ágil --explican las mismas fuentes-- para canalizar fondos, y se enmarca en la planificación acordada con Kiev para 2026, que reserva 16.700 millones de euros para sostener las cuentas públicas ucranianas y otros 28.300 millones para potenciar sus capacidades de defensa.

En total, la estrategia aprobada este jueves contempla movilizar 45.000 millones de euros hasta finales de este año, mientras que la otra mitad del préstamo quedará reservada para 2027. Un reparto que, no obstante, no es inamovible y podrá revisarse más adelante si la evolución de la guerra obliga a reajustar las necesidades de financiación, tal y como explica el Ejecutivo comunitario.

De cara a los próximos meses, Bruselas prevé completar el apoyo financiero con nuevos desembolsos a lo largo del año para acompasar las entradas de fondos a las necesidades de Kiev. Así, tras el primer tramo, se barajan nuevas entregas en verano y hacia el otoño, aunque el calendario concreto sigue pendiente de ajuste y se coordinará con otros donantes y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

PRIMER PAQUETE MILITAR CENTRADO EN DRONES

En paralelo, la vertiente militar del préstamo arrancará con un primer programa centrado en la producción de drones por valor de 6.000 millones de euros, dentro de un esquema que permitirá a Ucrania detallar sus necesidades a través de programas específicos de adquisición que deberán ser validados por las instituciones europeas.

Según han precisado las fuentes, este primer paquete incluye componentes de origen chino, lo que ha requerido una excepción específica para su financiación, en línea con un sistema que prioriza las compras dentro de la UE y solo permite recurrir a terceros países de forma justificada.

Antes de que puedan liberarse estos fondos, será necesario completar varios pasos técnicos, entre ellos la apertura de una cuenta bancaria específica en la Unión --previsiblemente en Alemania-- y la definición de mecanismos de supervisión que permitan controlar el uso del dinero.

Bruselas trabaja, además, en nuevos programas de apoyo militar que podrían incluir munición, más drones o sistemas de defensa aérea, aunque por el momento estos expedientes se encuentran todavía en fase preliminar y sin un calendario cerrado.