Unión de Uniones alerta de la presión del comercio exterior sobre el mercado de fruta de hueso y de verano

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha advertido de que la buena evolución productiva registrada esta campaña en fruta de hueso, melón y sandía no garantiza la rentabilidad de los agricultores, ya que alerta de la presión que sufre el mercado en los momentos de mayor concentración de oferta, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización, tras participar en las mesas sectoriales celebradas en el Ministerio de Agricultura esta semana, asegura que el mercado vuelve a mostrar síntomas de presión comercial conforme avanza la campaña y han ido entrando en producción nuevas zonas, especialmente en Castilla-La Mancha en el caso del melón y la sandía.

Según se trasladó durante la reunión sectorial, los precios de ambas producciones comenzaron la campaña por encima de ejercicios anteriores, aunque posteriormente corrigieron a la baja coincidiendo con el incremento de la oferta disponible y el solape de calendarios productivos.

En melón y sandía, Unión de Uniones destaca que la campaña ha tenido un comportamiento "favorable" en campo, con aumento de rendimientos y de superficie en varias zonas productoras. Las exportaciones continúan siendo uno de los principales pilares del sector, con Alemania como uno de los principales destinos del producto español, mientras que en sandía, más de 300.000 toneladas tuvieron como destino el mercado alemán.

No obstante, la organización alerta de que también han aumentado las importaciones de melón, Brasil continúa siendo el principal origen extracomunitario y, aunque se trata de un producto contraestacional, Unión de Uniones recuerda que puede producirse solape con el inicio de la campaña española debido a la conservación en cámaras, mientras que en sandía, Marruecos y Senegal siguen teniendo un peso relevante en determinados momentos comerciales.

Con respecto a la fruta de hueso, las heladas han provocado una reducción general en países competidores de España, como Grecia y Turquía, por lo que se han observado incrementos respecto a campañas anteriores.

La organización señala que, gran parte del equilibrio entre oferta y demanda radica en la climatología, tanto en producción como a nivel de consumo, ya que a mayores temperaturas, mayor es la demanda.

En este sentido, Unión de Uniones destaca el esfuerzo realizado por el sector durante los últimos años para ajustar la producción a la demanda, con una reducción acumulada de superficie cercana al 15% en fruta de hueso, como paraguayo, nectarina o ciruela. Sin embargo, considera que el equilibrio del mercado sigue siendo "muy frágil", por lo que reclama herramientas "eficaces" para actuar en momentos de exceso puntual de oferta.

Unión de Uniones reclama al Ministerio una "mayor vigilancia" sobre las importaciones en periodos sensibles, más transparencia comercial y herramientas eficaces de gestión de mercado que permitan defender la rentabilidad de los productores españoles.