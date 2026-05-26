Unión de Uniones avanza una campaña de cereales de "gran incertidumbre" con costes por encima del 30%

Archivo - Tierra de cereal en Cantalpino. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha avanzado una campaña cerealista de "gran incertidumbre" marcada por precios a la baja y costes de producción muy elevados, por encima del 30%, tras consultar las lonjas más relevantes a nivel estatal, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización ha elaborado un análisis en el que se revela cómo los precios, desde 2021 hasta 2026, se habrían contenido con reducciones que pueden superar el 30% en el trigo duro y superan el 10% en trigo blando (12,97%), cebada (10,40%) y maíz en grano (13,74%).

En la misma línea, critica que estos precios actuales son similares a los de hace 30 años y, en gran medida, considera que es debido a la continuación de las importaciones masivas de cereal ucraniano. "No puede ser que los agricultores españoles seamos los paganos de la guerra en Ucrania", han lamentado.

La organización agraria cree que los conflictos internacionales han influido en estos datos, tanto para su aumento como ahora para su disminución, y lo que actualmente preocupa es atajar el tema de los elevados costes de producción que es lo que está lastrando al sector.

El alza de alrededor del 30% de media en gasóleo y abonos entre los distintos cultivos hace que los márgenes se prevean bastante recortados, algo que preocupa a un sector que generalmente siempre ha sido rentable, especialmente por la versatilidad y utilidad de este cultivo.

"Comenzamos la campaña con estas premisas y, además, en los cultivos de la zona norte del país hay que añadirle las altas temperaturas de estos días, totalmente anómalas que esperemos que no duren mucho más. Esto se vendría a sumarse a los altos costes de producción que están representando ya 200 euros más por hectárea respecto al año pasado", han explicado.

En este contexto, Unión de Uniones insiste en que para hacer frente a estos costes extra es necesario extender las ayudas anunciadas por el Gobierno todo lo que permite la Unión Europea, permitiendo cubrir hasta el 70% de los costes extraordinarios hasta diciembre de 2026 y poner sobre la mesa nuevas propuestas.