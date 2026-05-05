Unión de Uniones insta al Gobierno a poner en marcha las ayudas al gasóleo profesional e incluir a apicultura

Archivo - Un apicultor revisa y riega sus colmenas - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la aprobación por parte de la Comisión Europea del Marco Temporal de Ayudas Estatales para la crisis de Oriente Medio, ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a poner en marcha la aplicación y que incluya al sector apícola en la ayuda del gasóleo profesional de manera regular.

En concreto, la organización agraria ha pedido "celeridad" al Departamento liderado por Luis Planas en la gestión de estas ayudas ahora que ya que se han desbloqueado tras la aprobación de Bruselas, según informa en un comunicado.

Además, insiste en que, lejos de haberse estabilizado la situación, la incertidumbre sigue imperando y los precios de los combustibles subiendo, como lo hacen el resto de costes de producción impulsados también por especulación.

La organización ha recordado que son muchos los sectores perjudicados y destaca entre ellos a la apicultura. En este sentido, se ha dirigido por escrito a la directora de mercados y producciones agrarias para que incluya a la apicultura como beneficiaria de esta medida, tal y como ya pidiera tras la aprobación del real decreto a mediados de marzo.

Unión de Uniones ha explicado que la apicultura, y más aún la trashumante, implica numerosos desplazamientos a lo largo del año para garantizar la polinización, el aprovechamiento de distintas floraciones y el mantenimiento de la producción, lo que conlleva un consumo significativo de combustible siendo esta situación insostenible en el caso de muchas explotaciones.

"No se cobran las ayudas con su anuncio. Ha pasado un mes y medio y la factura de los agricultores y ganaderos no para de subir", han recordado desde la organización, que subraya que el gasóleo agrícola ya habría subido un 28,5% desde que empezó el conflicto.

Asimismo, ha recordado que los apicultores ya han asumido un importante incremento de gasóleo extra, cifrándolo en 800 euros para una explotación con el número mínimo de colmenas (150) y un coste que puede llegar hasta los 10.000 euros para una explotación de 1.500 colmenas. Por lo que se refiere a la estante, el coste extra de gasóleo rondaría entre los 400 euros y los 4.000 euros.