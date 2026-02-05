Unión de Uniones pide "firme manifestación institucional" ante aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

Unión de Uniones advierte sobre emergencia democrática ante la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur. - UNIÓN DE UNIONES

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos para reclamar una "firme manifestación institucional" ante la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por parte de la Comisión Europea, por encima del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Ante esta acción, la organización ha lamentado que la Comisión Europea no acepte que dicho acuerdo "no contempla una seguridad jurídica y quiera aplicarlo a toda costa".

La organización recuerda que el pasado 21 de enero de 2026 el Parlamento Europeo aprobó una moción de resolución solicitando al TJUE que examine la compatibilidad del acuerdo con los tratados, por la existencia de "defectos jurídicos estructurales graves" que afectan al propio procedimiento de aprobación.

Esta decisión supone un "hito institucional", puesto que el Parlamento Europeo habría activado el control jurisdiccional y suspendido políticamente su consentimiento hasta que exista plena seguridad jurídica.

En este sentido, Unión de Uniones insiste a los europarlamentarios que no pueden aceptar que, mientras se solicita al tribunal que determine la legalidad del acuerdo, la Comisión lo imponga de facto mediante su aplicación provisional.

A su vez, la organización ha destacado el impacto directo sobre sectores agrarios estratégicos como el vacuno, las aves de corral, el porcino, el arroz, la miel o los cítricos que tiene este acuerdo, que introduce "una competencia estructuralmente desleal" debido a la "ausencia" de cláusulas espejo efectivas.