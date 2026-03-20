UPA y COAG valoran las ayudas del Gobierno a agricultores y ganaderos por el conflicto en Oriente Medio

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MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, cree que las medidas anunciadas este viernes y aprobadas por el Gobierno van "en buena dirección" para dar "oxígeno" al sector agrícola, afectado por el impacto del conflicto en Oriente Medio.

"Las medidas van en la buena dirección para dar oxígeno al sector agrícola y, además, se han tenido en cuenta muchas de las aportaciones que le hemos hecho llegar al Gobierno de España en lo referente a las ayudas directas vinculadas al consumo de fertilizantes y gasóleo agrícola", ha asegurado Cano.

El representante de la organización agraria se ha congratulado de que el Gobierno dé "mayor fortaleza" a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que "controle con mayor vehemencia esos márgenes comerciales abusivos y la situación claramente especulativa".

"No es de recibo que los grandes operadores de este país en materia de inputs agrícolas campen a su ancha y hagan su agosto en el mes de marzo a costa de agricultores y ganaderos", ha subrayado.

COAG CONSIDERA "NECESARIAS" ESTAS MEDIDAS

Por su parte, José Luis Miguel, director técnico de COAG, ha calificado de "necesarias" las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para afrontar el "shock de costes" que están sufriendo las explotaciones agrarias en un "momento crítico" como el actual donde se están llevandao a cabo las labores de primavera en las explotaciones.

"Estas medidas tratan de que esos costes no se disparen o al menos se compensen para que los agricultores puedan garantizar una viabilidad económica y una llegada a buen puerto de las cosechas que ya hemos iniciado.

No obstante, la organización agraria ha señalado que serían "insuficientes" en el caso de que se prorrogara la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días o un mes. "Entonces tendríamos que abordarlo de una forma mucho más estructural para garantizar la producción agroalimentaria, la viabilidad de las explotaciones agrarias y el abastecimiento alimentario al conjunto de la población", ha subrayado.

Por otro lado, fuentes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han señalado que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van en la "buena dirección", aunque reiteran la "importancia de que se vayan adoptando nuevas medidas que beneficien a empresas y consumidores en función de la dimensión y duración de la crisis".