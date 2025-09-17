UPA denuncia la crisis estructural del vino y avanza que esta vendimia será la segunda peor de este siglo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA ha denunciado la crisis estructural que sufre el sector vitivinícola a nivel nacional, que viene agravada este año por las condiciones climáticas, que dejarán la segunda peor vendimia en lo que va de siglo.

En concreto, la organización ha estimado que la vendimia de este año será de alrededor de 34 millones de hectolitros de vino, lo que la convierte en la segunda peor del primer cuarto del siglo XXI, tras la de 2023, y lejos de la media de 40 y 43 millones de hectolitros.

UPA ha descrito una situación de crisis estructural del sector del vino en España, provocada por una "preocupante" bajada del consumo a nivel mundial, agravada por los efectos del cambio climático y rematada por medidas comerciales como los aranceles de Donald Trump.

La vendimia 2025 se presentaba con buenas condiciones a causa de las abundantes lluvias primaverales en prácticamente toda España, pero los daños ocasionados por el mildiu, sobre todo en Andalucía, La Rioja y Castilla y León, y los numerosos pedriscos, redujeron esas perspectivas de manera importante.

Las altas temperaturas de agosto, con la mayor ola de calor registrada en nuestro país, y la ausencia de precipitaciones ha ocasionado que las estimaciones de producción actualmente se hayan reducido considerablemente.

Por regiones, las zonas con mayor reducción serán Castilla-la Mancha, La Rioja, Extremadura, Andalucía, Castilla y León.

El responsable de Viñedo de UPA, Alejandro García-Gasco, ha resaltado la "gran vulnerabilidad" del sector vitivinícola al cambio climático, lo que está afectando a la dimensión de las vendimias e incluso al stock de vino, que se redujo casi en un 1,4% y (439.788 hl), situándose en niveles bajos y muy por debajo de la media de las últimas cinco campañas.

Por su parte, el técnico de Viñedo de UPA, José Manuel Delgado, ha destacado la importancia del viñedo como elemento cortafuegos, que se ha demostrado en los graves incendios ocurridos en agosto, en especial en zonas como Valdeorras y Monterrey.

Por otro lado, el secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Huertas, ha denunciado que los viticultores siguen teniendo grandes dificultades para cubrir sus costes de producción.

En este contexto, la organización agraria ha anunciado que va a desarrollar una campaña informativa -"que deberían realizar las Administraciones", aseguran- destinada a las bodegas, para trasladarles estudios de costes de producción del cultivo de uva en los distintos territorios. "El objetivo es que no se salten la Ley de la Cadena y no la incumplan como está ocurriendo en este momento en muchos lugares", ha subrayado.

El secretario de Agricultura de UPA ha apuntado especialmente a los Gobiernos de las comunidades autónomas, que en su opinión no están "haciendo nada" para vigilar el cumplimiento de la Ley.

Los representantes de la organización agraria han aprovechado esta rueda de prensa para mostrar su preocupación por la reforma de la futura Política Agrícola Común (PAC). Así, reclaman que se reconozcan y se respeten las características especiales que tiene el sector del vino, que actualmente tiene una normativa y un presupuesto específico -en el caso de España asciende a 202 millones de euros por año-, "algo que no se debe perder".

UPA insiste en la necesidad de acometer las reformas estructurales necesarias para garantizar "un futuro para el sector del vino con viticultores".