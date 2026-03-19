UPA pide al Gobierno y CCAA que pongan freno a la especulación "masiva" que está sufriendo el campo

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MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha exigido al Gobierno y a las comunidades autónomas que actúen para poner freno a la especulación que está disparando los costes de las explotaciones agrícolas y ganaderas, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria denuncia la situación de encarecimiento de materias primas que afecta especialmente al campo, ya que su dependencia de inputs como el gasóleo y los fertilizantes está suponiendo un "grave daño" a la rentabilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas.

"Las seis principales petroleras que operan en España han ganado en bolsa 217.000 millones de euros desde que comenzó la guerra. Es indignante", han señalado.

UPA ha denunciado estos movimientos especulativos desde el inicio de la guerra en Irán, hace hoy 20 días. España es el segundo país de la Unión Europea donde más han subido los carburantes, solo por detrás de Chequia, siendo además el país que menos dependencia tiene del gasóleo proveniente de esa zona de conflicto.

La organización ha explicado que el gasóleo B ha subido en términos absolutos más que el A -el que utilizan los vehículos particulares-, siendo además el mismo producto químicamente hablando. El gasóleo A ha subido unos 20 céntimos, y el B entre 35 y 40. "La única explicación es la especulación", han sentenciado.

UPA volvió a exigir ayer en el Observatorio de la Cadena Alimentaria que los indicios que demuestran que se está produciendo una grave especulación se trasladen a su vez a la CNMC para que actúe con urgencia.

La organización ha reclamado también que la AICA avance en la elaboración de estudios de costes actualizados que sirvan de referencia para la elaboración de contratos entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria, para asegurar un correcto cumplimiento de los artículos 9 y 12.ter de la Ley

De esta forma, UPA está a la espera de las medidas que anuncie este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mitigar el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio en los sectores más afectados como el agrario.

"Es imprescindible que se apruebe un plan ambicioso y ágil que reparta con justicia las ayudas y nos permita llevar a buen término las siembras de primavera de productos como maíz, tomate, arroz, remolacha y patata", han señalado.

Por otro lado, UPA ha vuelto a insistir también en uno de los casos más flagrantes de abusos e intento de incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria como es el caso del sector lácteo.

Los ganaderos lácteos están recibiendo ofertas que contemplan bajadas de hasta 8 céntimos por litro, algo que consideran "incomprensible", ya que precisamente los costes han subido en estas últimas semanas hasta 7 céntimos por litro de leche, desde el comienzo de la guerra en Irán.

De esta forma, UPA exige a la AICA y a las comunidades autónomas que actúen para asegurar el cumplimiento de la Ley y proteger a las ganaderías.