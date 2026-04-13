CCOO denuncia que el ERE en Capgemini en España es fruto de una "nula gestión estratégica" y no de la IA

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MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado este lunes que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Capgemini es fruto de una "nula gestión estratégica" y no de la inteligencia artificial (IA), según ha informado el sindicato en un comunicado.

La consultora tecnológica francesa comunicó la semana pasada a la representación legal de las personas trabajadoras su intención de iniciar un proceso de reestructuración que incluirá la puesta en marcha de un despido colectivo en España por el impacto de la IA.

En este contexto, la sección sindical de CCOO en Capgemini ha manifestado su "total rechazo" a los argumentos presentados por la compañía y ha denunciado la "falta de previsión" que ha conducido a esta situación.

El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto.

Sin embargo, desde el sindicato han subrayado que esta situación no es "coyuntural ni sobrevenida".

"LA IA COMO EXCUSA"

Frente al discurso de la empresa, que justifica este recorte en una supuesta "aceleración de la innovación" y el cambio provocado por la IA, CCOO "ve otras causas".

"La realidad del mercado demuestra que la IA no elimina la necesidad de talento, sino que exige profesionales capaces de liderar esta transición técnica en todos los sectores", ha explicado el sindicato.

El problema "real", según CCOO, "radica en dos factores que la dirección evita mencionar", que pasan por la "nula gestión del talento" y la "deslocalización agresiva".

"Llevamos más de dos años advirtiendo de los niveles críticos de personal sin proyecto", ha alertado el sindicato, que ha indicado que propuso en "repetidas" ocasiones planes de salidas voluntarias y prejubilaciones para gestionar esta situación de forma "no traumática". CCOO ha avanzado que estas propuestas fueron "sistemáticamente" ignoradas hasta que la situación se ha vuelto "insostenible por pura inacción directiva".

Respecto a la deslocalización agresiva, según el sindicato, "mientras se planean despidos en España, Capgemini continúa derivando carga de trabajo a sus centros en la India --donde cuenta con más de 200.000 empleados-- buscando reducir costes a través de condiciones laborales significativamente inferiores".

CRONOLOGÍA DE UNA "CRISIS ANUNCIADA"

Apenas dos semanas antes del anuncio del ERE, la compañía comunicó varias "medidas de gestión y optimización de recursos", entre las que destacaba el inicio de "fuertes restricciones en materia de contratación", ha revelado CCOO. "Esto demuestra que la decisión estaba tomada de antemano mientras se mantenía hacia la plantilla una apariencia de normalidad operativa", ha explicado.

En este contexto, el ERE está en la fase de constitución de la mesa de negociación, cuya primera reunión oficial está prevista para el 23 de abril. "CCOO Capgemini estará presente en dicha mesa con un objetivo claro: proteger el empleo, proponer medidas que minimicen el número de despidos y exigir el máximo de voluntariedad posible", ha señalado.

UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

"En este contexto, y de conformidad con la normativa laboral vigente, hemos informado a la representación legal de las personas trabajadoras de nuestra intención de iniciar un proceso de reestructuración. Este se gestionará en el marco del diálogo y la negociación, y con apoyo a todas las personas afectadas", ha explicado la empresa francesa en un comunicado, si bien no ha avanzado aún la cifra de afectados.

Capgemini, como empresa de servicios empresariales y tecnológicos, ha destacado que "está comprometida en apoyar a las organizaciones en el impulso de sus procesos de transformación con agilidad".

"La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto", ha comentado la multinacional.

Con todo, ha destacado que las necesidades de los clientes también evolucionan "rápidamente". "Nos estamos adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que nuestros equipos cuentan con las competencias adecuadas para el futuro", ha concluido.