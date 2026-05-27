UPA recuerda a Planas que se comprometió a aprobar la Ley de Agricultura Familiar en esta legislatura

Archivo - El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, participa en un ágora sobre Europa y el sector agrario durante el XV Congreso del PSOE-A - FRANCISCO J. OLMO /EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha recordado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que el Ejecutivo se comprometió a aprobar la Ley de Agricultura Familiar en esta legislatura, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria realiza este recordatorio, después de unas declaraciones realizadas la semana pasada por Planas quien en afirmó en un discurso que era "inútil" aprobar la Ley de Agricultura Familiar antes de la concreción de la reforma de la futura PAC.

Según UPA, esto supondría, de facto, renunciar al que fue uno de los compromisos electorales del PSOE y una reivindicación de la organización agraria desde hace más de una década.

Así, ha reiterado que no está de acuerdo con el argumento esgrimido por el titular de Agricultura. "La Ley de Agricultura Familiar debe marcar el paso a Europa, y no al revés", han señalado.

UPA asegura que la Ley de Agricultura Familiar no debe ser "ni mucho menos" una trasposición de la PAC y recuerda que España ya ha sido punta de lanza de los derechos de agricultores y ganaderos en otros aspectos, como la Ley de la Cadena Alimentaria, que ha marcado el camino a la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales a nivel europeo, o la Ley de Titularidad Compartida.

La organización agraria ha reclamado con insistencia a todas las fuerzas políticas que apoyen la aprobación de esta Ley que debe servir para abordar los grandes retos del sector agrario, como son el relevo generacional, el acceso al agua, la tierra y la financiación, o el destino de programas de apoyo a la innovación y la digitalización.

"Hay muchas formas de apoyar a las explotaciones de carácter familiar, es una cuestión de voluntad política y cuando no existe esa voluntad, sobran las excusas", aseguran desde la organización.