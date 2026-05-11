Valcarce (Defensa) destaca el desafío de Europa para reforzar su autonomía estratégica

IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha destacado el desafío que afronta Europa de reforzar su autonomía estratégica, y ha dicho que "exige fortalecer" las capacidades industriales, tecnológicas y de inversión.

Lo ha dicho este lunes en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Cataluña, de Indra, en el que también participan el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el presidente de Indra, Ángel Simón; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y la responsable en Cataluña, Anna Ortí.

Valcarce ha señalado que en el actual escenario geopolítico, "la industria de defensa adquiere un papel esencial para la seguridad global y, además, como motor de desarrollo tecnológico, generación de empleo cualificado y creación de ecosistemas de alto valor añadido".

Ha subrayado que ese es el papel que "está desarrollando Indra", como empresa tractora industrial y líder tecnológico español en el ámbito de la defensa.

Por ello, ha explicado que estas jornadas deben permitir conectar a empresas y centros tecnológicos que forman parte de la cadena de valor de la industria de la defensa, así como a administraciones públicas, empresas, pymes, universidades, centros de formación profesional y startups.

La secretaria de Estado ha añadido que Indra "Indra está llamada a desempeñar ese papel como empresa tractora impulsando cadenas de valor, favoreciendo la integración de pymes, proyectando internacionalmente capacidades desarrolladas" en España, y ha subrayado la apuesta por la colaboración con el ecosistema local.

PLAN CATALUÑA

Valcarce ha explicado que el Plan Cataluña de Indra que se presenta este lunes "tiene que ser una iniciativa que evidencie el arraigo en esta comunidad y, además, la voluntad decidida de convertirla en uno de los grandes polos tecnológicos y de innovación de la compañía".

Ha asegurado que "Catalunya reúne todas las condiciones para desempeñar un papel protagonista" en la construcción de una base industrial y tecnológica en España.

Ha destacado que Catalunya cuenta "con universidades de referencia internacional, centros tecnológicos punteros, una red empresarial innovadora y una capacidad de atracción de talento ampliamente reconocida".

La secretaria de Estado ha añadido que el objetivo del plan es alcanzar 5.000 empleos de alta cualificación en 2027 en Catalunya para consolidarla como "una de las grandes comunidades tecnológicas" en el mundo.