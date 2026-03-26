Vega Sicilia, La Rioja Alta, Ramón Bilbao, Marqués de Riscal o Familia Torres, entre las 50 bodegas más admiradas

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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las bodegas Familia Torres, Vega Sicilia, CVNE, La Rioja Alta S.A., Ramón Bilbao o Marqués de Riscal son algunas de las 13 españolas que figuran entre las 50 bodegas más admiradas del mundo, según la clasificación 'The World's Most Admired Wine Brands 2026', publicada por 'Drinks International'.

En concreto, Familia Torres, que hace dos años fue la bodega más admirada del mundo, es la primera española en este ranking en el tercer puesto, tras subir una plaza en un podium liderado por segundo año consecutivo por la argentina Catena, mientras que en la segunda posición se sitúa la italiana Antinori, que gana dos puestos y se sitúa como la Marca de Vino Más Admirada de Europa.

Por su parte, Vega Sicilia asciende cinco posiciones, pasando del noveno al quinto puesto. También mejora su clasificación CVNE, que gana ocho plazas para situarse en el noveno puesto, mientras que La Rioja Alta S.A. cede siete posiciones y se ubica en el puesto décimo.

Fuera del 'top-10' mundial se ubican las españolas Marqués de Riscal en el puesto 20 tras ganar siete posiciones, seguida por Marqués de Cáceres, que cede siete plazas y se ubica en el puesto 25, mientras que Juve&Camps protagoniza una de las novedades de esta edición con su entrada directa en el puesto 26 y se alzó con el galardón a la bodega que más ha mejorado su posición.

Mientras que Perelada regresa a esta clasificación en el puesto 28, mientras que Ramón Bilbao asciende una posición hasta el 31 y encadena ocho años consecutivos de presencia en este listado. "Estamos muy orgullosos de conseguir este hito histórico para la bodega. Es el reflejo del esfuerzo y la dedicación constante de todo el equipo de Ramón Bilbao. Continuamos trabajando con pasión por la excelencia, buscando siempre innovar y ofrecer lo mejor de nuestros viñedos", ha indicado el director de bodegas Ramón Bilbao, Rodolfo Bastida.

Por su parte, Faustino pierde esta edición 22 posiciones, relegándose al puesto 37, mientras que regresan al listado Codorniú, que se sitúa en el 39 y Bodegas Adabal, en el 40. Además, otra de las novedades es la presencia en la lista de Scala Dei que se sitúa en el puesto 41

De esta forma, Europa continúa dominando este ranking, representando 36 de los 50 primeros puestos, con una presencia especialmente destacada de Francia, España -con un total de 13 bodegas- e Italia.

Esta lista, que tiene en cuenta aspectos como la calidad y consistencia del vino, la relación calidad-precio y la solidez de la marca, es el resultado de una encuesta realizada a más de 200 expertos del sector en 48 países, entre los que figuran Master of Wine, sumilleres, compradores de vino, mayoristas, propietarios de bares, escritores de vino, educadores y otros especialistas.