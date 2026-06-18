Los Veintisiete dan luz verde a ayudas para agricultores por el alza del precio de los fertilizantes

Agricultores durante la recolección de patatas en una explotación agrícola en plena campaña. A 31 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han acordado este miércoles su posición sobre la propuesta de Bruselas para flexibilizar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y permitir un apoyo extraordinario a los agricultores afectados por el aumento del precio de los fertilizantes, en respuesta al encarecimiento de la energía y de los insumos agrícolas derivado de la crisis en Oriente Próximo.

El acuerdo permitirá a los gobiernos conceder subvenciones temporales y específicas a las explotaciones más afectadas por el incremento de los costes de producción, adelantar y aumentar los pagos anticipados de las ayudas agrícolas europeas en 2026 y disponer de mayor margen para adaptar en 2027 determinadas ayudas directas en función de las necesidades nacionales.

Las medidas se financiarán con cargo a los presupuestos ya existentes de la PAC y tendrán carácter temporal, como respuesta a la situación actual del mercado, según ha precisado el Consejo en un comunicado.

La ministra de Agricultura de Chipre, Maria Panayiotou, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo, ha afirmado que los Estados miembro trabajarán ahora con el Parlamento Europeo para aprobar el texto "sin demora", dado que ambas instituciones consideran que se trata de un expediente urgente por las dificultades que atraviesa el sector agrícola.

La propuesta fue presentada por la Comisión Europea el pasado 12 de junio dentro de un paquete más amplio de medidas para hacer frente al impacto de la crisis de Oriente Próximo sobre los mercados de insumos agrícolas.

Según el Ejecutivo comunitario, los costes de los fertilizantes siguen situándose muy por encima de los niveles previos a la crisis y continúan ejerciendo presión sobre la rentabilidad y la liquidez de las explotaciones agrícolas en toda la Unión.

Tras el acuerdo alcanzado entre los Veintisiete, la presidencia del Consejo iniciará ahora las negociaciones con la Eurocámara con el objetivo de cerrar el expediente en primera lectura y, una vez adoptado formalmente, el reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea para que los gobiernos puedan activar las ayudas de forma inmediata.