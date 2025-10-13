Los Veintisiete respaldan el nuevo marco de libre comercio UE-Ucrania para productos agrícolas

Archivo - Banderas de la Unión Europea y de Ucrania ante la sede del Consejo Europeo en Bruselas. - CONSEJO EUROPEO/FRANCOIS LENOIR - Archivo

BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han respaldado este lunes el acuerdo de principio alcanzado entre la Comisión Europea y Ucrania en junio para "revisar y modernizar" la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) que permitirá una apertura parcial y progresiva en el sector agrícola.

Este acuerdo sigue la línea de las exenciones temporales que se dieron a Kiev tras la invasión rusa pero que incluyen nuevas salvaguardas para proteger a sectores europeos sensibles.

Ahora que el Consejo ha aprobado esta decisión, sólo queda la adopción definitiva por parte del Comité de Asociación UE-Ucrania, reunido en su configuración de comercio.

El objetivo de este acuerdo es mejorar los flujos comerciales entre la UE y Ucrania, al tiempo que se garantizar que el acceso de Kiev al mercado dependa de su adaptación gradual a las normas de producción de la UE en materia de bienestar animal, pesticidas y medicamentos veterinarios.

Además, tiene en cuenta las necesidades específicas de determinados sectores agrícolas de la UE al establecer un mecanismo de salvaguardia que cualquiera de las partes puede activar en caso de perturbación del mercado.

También garantiza que el acceso al mercado para los productos más sensibles, como el azúcar, las aves de corral, los huevos, el trigo, el maíz y la miel, sea más limitado y gradual, mientras que la liberalización total sólo se considerará para ciertos productos no sensibles, como la leche y los productos lácteos.