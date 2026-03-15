Velilla Group roza los 120 millones de facturación en 2025, un 8,8% más, y prevé ingresar 133 millones en 2026

Archivo - Almacén de Velilla en Albacete. - VELILLA - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Velilla Group registró una facturación bruta de más de 119,7 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, lo que supone un aumento del 8,8% respecto al año anterior, según ha comunicado la empresa, que prevé superar este año los 130 millones de euros.

Además, el grupo textil de vestuario técnico ha vendido 15,74 millones de prendas, lo que implica un crecimiento interanual del 7,9%.

A eso se suma, en el mercado nacional, una subida del 10,7% en volumen y del 9,2% en facturación frente al 2024, destaca la firma, que interpreta estos resultados como "una evolución sostenida" y espera alcanzar los 133 millones de euros de facturación bruta en este 2026, con la "ambición" de "seguir ganando escala" como plataforma industrial y de servicio para el vestuario técnico en Europa.

En cuanto al mercado internacional, destaca que ha fortalecido su presencia exterior, tras lograr que el 23% del total de las unidades vendidas -que aportaron el 17% de la facturación- corresponda al ámbito global.

En el desglose por países, el principal mercado exterior ha seguido siendo Portugal, donde el grupo ha facturado 8,59 millones de euros, lo que representa el 43,38% del total internacional, seguido por Italia (3,03 millones de euros, un 15,32%) y Francia (1,92 millones de euros, 9,74%).

"Estos mercados consolidados aportan estabilidad estructural y permiten a la compañía sostener su proyección internacional sobre bases recurrentes", explica.

Además, asegura haber conseguido "avances relevantes tanto en volumen como en facturación" en localizaciones como Grecia, Europa del este y del sur, países bálticos y América y recuerda sus nuevas aperturas en el Cáucaso (Armenia, Georgia y Azerbaiyán).

"Afrontamos 2026 con una hoja de ruta clara: seguir creciendo de forma sostenida, reforzar nuestra presencia internacional y continuar invirtiendo en capacidades industriales que nos permitan acompañar a nuestros clientes a largo plazo", afirma el CEO de Velilla Group, Enrique Fernández Allén, para quien 2025 confirma "la solidez del modelo" a pesar de "un contexto internacional complejo".

"El entorno de costes ha sido muy exigente debido al incremento en materias primas, energía y transporte. Para mitigarlo, hemos puesto el foco en la eficiencia operativa, la optimización de procesos y la automatización en áreas clave como la gestión logística. Estas mejoras nos han permitido absorber parte del impacto y mantener la competitividad. En un sector donde la presión sobre márgenes es creciente, la escala, la eficiencia y la capacidad de servicio se han vuelto factores decisivos para sostener la rentabilidad", ha señalado Fernández Allén a Europa Press.

AMPLIACIÓN LOGÍSTICA DEL CENTRO EN ALBACETE E INNOVACIONES

Este último año ha servido también para dar "un paso adelante en el desarrollo de prendas más técnicas e innovadoras", así como integrar nuevos tejidos y propuestas que aporten comodidad, durabilidad y seguridad al usuario, añade.

Asimismo, durante el ejercicio el grupo especializado en vestuario profesional ha llevado a cabo la ampliación logística de su centro en Albacete, culminada con la incorporación de nueva maquinaria automatizada para el taller de marcaje.

Gracias a sus 27.000 metros cuadrados de superficie, se ha convertido en "el almacén de textil laboral más grande de la península ibérica" y cuenta con capacidad para almacenar y mover más de 24 millones de prendas al año, apunta.

A lo largo del 2025 también ha logrado reducir un 84% las muestras físicas de producto en desarrollo por medio de herramientas de diseño 3D y un 43% la impresión de catálogos físicos.

Finalmente, el grupo propietario de las marcas Velilla (vestuario laboral y técnico), VPRO (calzado de seguridad) y MUKUA (textil promocional para ámbitos corporativo, publicitario o eventos y como soluciones de marcaje) señala el crecimiento de su plantilla (de 248 a 276 personas empleadas) y su "innovación" textil a través de nuevos tejidos técnicos, prendas de alto rendimiento y expansión de sus líneas sostenibles.