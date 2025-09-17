Verisure confirma su intención de cotizar en la Bolsa de Estocolmo para captar cerca de 3.100 millones

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Verisure, proveedor de servicios de seguridad en Europa y América Latina, ha confirmado este miércoles su intención de lanzar una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) y solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias en el Nasdaq de Estocolmo, en una transacción con la que espera recaudar, aproximadamente, 3.100 millones de euros.

En concreto, la empresa tiene previsto captar unos 3.100 millones de euros con la emisión de nuevas acciones dentro de su salida a la Bolsa de Estocolmo, de los cuales alrededor de 235 millones procederán de dos inversores ya existentes --Alba Investments y Securholds Spain-- que buscan aumentar su participación en Verisure.

Además, la venta de acciones ya existentes por parte del accionista vendedor se limitará principalmente a la opción de sobresuscripción.

La salida a Bolsa permitirá a Verisure ampliar su base accionarial, aumentar el reconocimiento entre clientes y grupos de interés, y facilitar el acceso a los mercados de capital suecos e internacionales.

Los fondos obtenidos contribuirán, además, a reforzar el balance de la compañía y a reducir el apalancamiento neto hasta situarlo en torno a tres veces en el momento de la oferta pública de venta (OPV), lo que apoyará el crecimiento continuado en Europa y Latinoamérica.

Verisure presta servicio, actualmente, a más de 5,8 millones de familias y pequeños negocios, protegiéndolas frente a intrusiones, robos, incendios, ataques físicos, hurtos, emergencias vitales y otros riesgos.