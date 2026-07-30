Verisure eleva un 13,9% su beneficio operativo ajustado en el segundo trimestre y anuncia su primer dividendo

Archivo - Verisure aumenta un 13,9% su EBIT ajustado en el segundo trimestre y anuncia su primer dividendo - VERISURE - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Verisure cerró el segundo trimestre de 2026 con unos ingresos de 1.024 millones de euros, un 9,3% más en términos comparables, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) ajustado creció un 13,9%, hasta los 269 millones de euros.

Como resultado, el margen de Ebit ajustado mejoró en más de un punto porcentual, hasta el 26,3% "reflejando la continua expansión de la rentabilidad del negocio", ha informado la compañía en un comunicado.

Por otra parte, Verisure obtuvo un flujo de caja libre positivo de 56 millones de euros, encadenando tres trimestres consecutivos de flujo de caja libre positivo. En el conjunto del primer semestre, el flujo de caja libre ascendió a 95 millones de euros.

La compañía continuó ampliando su cartera de clientes y alcanzó aproximadamente 6,4 millones de clientes en los 18 mercados en los que opera, un 9,4% más que un año antes, "consolidando su posición como líder mundial en seguridad monitorizada profesional por tamaño de cartera", ha asegurado la empresa.

Los ingresos recurrentes anualizados (ARR) se situaron en 3.620 millones de euros, con un crecimiento interanual comparable del 11,9%, impulsado tanto por el aumento de clientes como por la mejora del ingreso medio por usuario.

El CEO de Verisure, Austin Lally, ha afirmado que en el segundo trimestre la empresa ha ampliado su cartera un 9,4% hasta aproximadamente 6,4 millones de clientes "demostrando la solidez del negocio en un entorno de consumo más incierto.

"Nuestros resultados reflejan la fortaleza de nuestro modelo, impulsado por el crecimiento recurrente de los ingresos, la continua expansión de márgenes y el tercer trimestre consecutivo de generación de flujo de caja libre", ha sostenido.

Por otra parte, ha afirmado que el anuncio del primer dividendo de la compañía "marca el inicio de una nueva etapa de creación y retorno de valor para nuestros accionistas".

De cara al resto de 2026, ha señalado que las prioridades de Verisure permanecen intactas: crecer con calidad, mantener la senda de mejora de márgenes hacia el objetivo del 30% a largo plazo y seguir fortaleciendo la propuesta de valor mediante la innovación. "Seguimos bien posicionados para cumplir nuestras previsiones para el ejercicio y confiamos en nuestra capacidad para generar valor sostenible a largo plazo para todos nuestros accionistas", ha indicado.

CRECIMIENTO DE CALIDAD Y MEJORA DE LA RENTABILIDAD

Durante el trimestre, Verisure realizó cerca de 219.000 nuevas instalaciones, un 0,6% más que en el mismo periodo de 2025 "manteniendo su estrategia de crecimiento sostenible y una estricta disciplina en la captación de clientes", ha señalado la compañía.

El ingreso medio por usuario (ARPU) aumentó un 2,4% hasta los 48,2 euros mensuales. Por su parte, el Ebitda por cliente (EPC) alcanzó un nuevo máximo histórico de 35,7 euros, un 2,8% más que el año anterior, y el margen de Ebitda ajustado del negocio de cartera mejoró hasta el 74,1% "reflejando la elevada capacidad de generación de ingresos recurrentes del modelo", ha indicado.

Asimismo, la tasa de cancelación anualizada se mantuvo estable en el 7,5%. La empresa ha asegurado que excluyendo el efecto de la integración de México, el comportamiento fue incluso mejor que el registrado un año antes "reflejando la fortaleza de la propuesta de valor de Verisure y el elevado nivel de fidelización de sus clientes".

PRIMER DIVIDENDO

Por otra parte, Verisure ha asegurado que la fortaleza financiera del Grupo siguió reforzándose durante el trimestre. La ratio de apalancamiento se redujo hasta 2,7 veces Ebitda situándose dentro del rango objetivo previsto para el cierre de 2026, mientras que la deuda neta disminuyó en 72 millones de euros durante el periodo.

En este contexto, el Consejo de Administración aprobó el primer dividendo de la historia de Verisure como compañía pública, de 0,10 euros por acción. El dividendo representa una distribución equivalente al 35% del beneficio neto ajustado generado durante el primer semestre y supondrá un importe total cercano a los 103 millones de euros. El pago se realizará el próximo 17 de septiembre de 2026 a los accionistas registrados el 10 de septiembre.

Además, la agencia Fitch otorgó a Verisure su primera calificación crediticia de grado de inversión (BBB- con perspectiva estable), reconociendo la solidez de su modelo de ingresos recurrentes, su liderazgo de mercado y la mejora continuada de su perfil financiero.

AVANCES ESTRATÉGICOS Y PERSPECTIVAS PARA 2026

Entre los principales hitos que la empresa ha destacado del trimestre se encuentra el avance del proceso de cambio de marca en España, ya que, según ha señalado, "apenas tres meses después de su lanzamiento, el reconocimiento de la marca Verisure supera ya el 70%".

De cara al conjunto del ejercicio, Verisure confirma sus objetivos para 2026, que contemplan un crecimiento del ARR de alrededor del 10% excluyendo México, un margen de Ebit ajustado superior al 26% y flujo de caja libre positivo. Asimismo, mantiene su objetivo a medio plazo de continuar expandiendo progresivamente sus márgenes hasta alcanzar el 30% de margen Ebit ajustado.