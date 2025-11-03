Vodafone España crea una red nacional interconectada de ciberseguridad para empresas y administraciones

Archivo - Fachada de la sede de Vodafone en Madrid, a 12 de junio de 2024, en Madrid (España). - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España ha puesto en marcha una red nacional de centros de operaciones de seguridad (SOC) interconectados, especializados en la detección, análisis y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, que involucrará a un equipo de más 200 profesionales especializados.

De esta forma, la compañía da "un paso decisivo" en su estrategia de ofrecer protección digital avanzada a empresas, pymes y administraciones públicas en todo el territorio nacional, según ha destacado en un comunicado.

De hecho, Vodafone España ha explicado que el nuevo Centro de Resiliencia y Excelencia en Ciberseguridad (CREC), ubicado en Madrid, funcionará como un nodo estratégico de innovación, respuesta y formación, operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Además, el espacio combina la monitorización y gestión de incidentes con la investigación aplicada y la formación de nuevos profesionales del sector.

Entre sus principales líneas de trabajo destacan el desarrollo de metodologías de detección y respuesta ante ciberataques, la experimentación con tecnologías emergentes en entornos controlados, la capacitación de nuevos perfiles especializados en ciberseguridad y la colaboración con universidades, centros tecnológicos y programas de inclusión laboral.

El CREC de Madrid se suma al centro de ciberseguridad de Barcelona, y en los próximos meses, a la red se unirán dos nuevos centros en Murcia y Palma de Mallorca, además de otras aperturas que se anunciarán más adelante.

A su vez, Vodafone España ha explicado que la red llega en un momento crítico, ya que según el informe CCN-CERT IA-04/24, los ciberataques dirigidos al sector público en España se han incrementado un 190% en el último año.

"Nuestro objetivo es democratizar la ciberseguridad haciendo accesibles las soluciones avanzadas a todas las organizaciones, sin importar su tamaño, para que ninguna empresa quede desprotegida frente a las amenazas digitales", ha señalado el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso.