Vodafone España podrá acudir al Tribunal Constitucional tras la nulidad desestimada por Finetwork

Archivo - Logo de la empresa de Vodafone encendido, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España queda en disposición de solicitar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Provincial de Alicante haya desestimado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la operadora para tratar de revertir la pérdida de control sobre Wewi Mobile, la sociedad matriz que opera bajo la marca Finetwork.

La compañía de telecomunicaciones había recurrido a este instrumento procesal excepcional con el objetivo de dejar sin efecto la reciente resolución judicial que anuló el plan de reestructuración mediante el cual Vodafone se había hecho con la mayoría accionarial de la operadora alicantina, según ha informado en declaraciones a Europa Press.

El incidente de nulidad permite solicitar al mismo órgano que dictó una resolución firme que anule sus propias actuaciones cuando se considera que durante el procedimiento se ha producido una vulneración de derechos fundamentales.

Además, constituye un paso previo necesario para poder acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

Fuentes de Vodafone España han explicado que la presentación del incidente respondía precisamente a esa lógica procesal.

"Hemos presentado un incidente de nulidad, un recurso procesal excepcional que permite pedir al mismo órgano judicial que dictó una resolución firme que anule actuaciones judiciales porque se ha producido una vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento. Además, es un paso necesario y previo para acudir al Tribunal Constitucional", han señalado fuentes de la compañía.

Vodafone ha destacado que la resolución que anuló el plan de reestructuración constituye una decisión "inaudita y sorprendente", al generar incertidumbre jurídica sobre un proceso previamente homologado judicialmente conforme a la normativa aplicable.

La operadora ha sostenido que ha actuado en todo momento conforme a derecho y mantiene que utilizará todas las vías legales a su alcance para recurrir la decisión, incluido el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la compañía ha avanzado que está estudiando otras medidas adicionales para defender sus derechos e intereses legítimos, en un conflicto que se ha convertido en uno de los frentes judiciales más relevantes abiertos actualmente en el sector español de las telecomunicaciones.

ANULA LA OPERACIÓN DE VODAFONE ESPAÑA PARA TOMAR EL CONTROL DE FINETWORK

La Audiencia Provincial de Alicante ha anulado la operación de Vodafone España para tomar el control de Finetwork y ha ordenado revertir la ampliación de capital.

La Justicia ha calificado el plan de reestructuración de Wewi Mobile como ineficaz, según indicaba la sentencia, a pesar de estar ya presentado en el Regitro Mercantil.

Vodafone España trasladó su "total desacuerdo" con esta sentencia, según declararon fuentes de la compañía a Europa Press.