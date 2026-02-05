Vodafone facturó un 6,5% más entre octubre y diciembre

Archivo - 20 May 2025, United Kingdom, London: Undated file photo of the logo of mobile phone network Vodafone is displayed on the screen of a smartphone. Vodafone reported ·411M loss after ·4.5B write-downs in Germany and Romania for the year ending Marc - Dominic Lipinski/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocio de Vodafone alcanzó un total de 10.452 millones de euros entre octubre y diciembre de 2025, tercer trimestre fiscal de la operadora británica, lo que representa un avance interanual del 6,5%, según informó la empresa este jueves.

En términos orgánicos, que presentan los resultados de forma comparable, excluyendo el impacto del tipo de cambio y de la hiperinflación en Turquía, así como de fusiones y adquisiciones, la facturación de Vodafone aumentó un 3%.

En cuanto a los ingresos por servicios de Vodafone, estos sumaron 8.506 millones de euros en el tercer trimestre fiscal de la operadora británica de telefonía, un aumento del 7,3% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente, aunque en términos orgánicos aumentaron un 5,4%.

Entre octubre y diciembre, los ingresos por servicio de Vodafone en Alemania aumentaron un 0,7%, hasta 2.726 millones, mientras que en Reino Unido subieron un 31,1%, hasta 1.975 millones, y en el resto de Europa mejoraron un 3,5%, hasta 1.243 millones. En el caso de África, la operadora facturó un 8,2% más por servicios, hasta 1.738 millones, pero en Turquía un 13,5% menos, hasta 671 millones.

De su lado, el Ebitda ajustado después de alquileres (EbitdaaL) alcanzó en el trimestre los 2.816 millones de euros, un 0,4% menos que un año antes en datos absolutos, pero un 2,3% más en cifras orgánicas, mientras que el resultado operativo de la compañía disminuyó un 52,7%, hasta 483 millones.

"Mantuvimos un buen ritmo en los ingresos por servicios durante el tercer trimestre, tanto en Europa como en África, gracias al crecimiento de los ingresos en Alemania y a las sólidas contribuciones de Turquía y África", declaró Margherita Della Valle, consejera delegada de Vodafone.

Asimismo, de cara al futuro, la ejecutiva destacó que Vodafone está en camino de alcanzar el límite superior del rango de previsión, tanto en beneficios como en flujo de caja.

De tal modo, la operadora ha confirmado sus previsiones para el ejercicio de alcanzar el límite superior del rango de previsión para el EBITDAaL ajustado de entre 11.300-11.600 millones de euros y un flujo de caja libre ajustado de 2.400 a 2.600 millones de euros.

Por otro lado, tras completar recompras de acciones por importe de 3.500 millones de euros desde mayo de 2024, Vodafone ha anunciado el lanzamiento este jueves del próximo tramo de 500 millones de euros.