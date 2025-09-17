Vox cree que el Gobierno cederá ante Junts y las grandes empresas españolas tendrán atención al cliente en catalán

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho este miércoles que el Gobierno acabará cediendo ante Junts en las negociaciones para que las grandes empresas estén obligadas a tener atención al cliente en las lenguas cooficiales del Estado con independencia de donde esté su sede.

Mientras que el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quiere que ese servicio en lenguas cooficiales se realice sólo en comunidades que tengan reconocida la oficialidad; la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, insiste en que esto se tendrá que aplicar en toda España.

En opinión de Pepa Millán, el Ministerio de Bustinduy "terminará haciendo" lo que quiera Junts porque el Ejecutivo "se deja extorsionar" por los sus siete votos del partido catalán en la Cámara Baja. "Se dedican a extorsionar al Gobierno con este tipo de cosas que, por otro lado, les viene a ellos bien para hacerse notar", ha aseverado Millán en los pasillos del Congreso.

A renglón seguido, la portavoz de Vox ha criticado al PP catalán por "blanquear" este tipo de políticas tras haber apoyado el alcalde 'popular' de Badalona, Xavier García Albiol, el Pacto Nacional por la Lengua del socialista Salvador Illa, ERC y Òmnium.

"Hoy los españoles estamos en un callejón sin salida y en manos de un partido separatista que se dedica a chantajear la nación y un gobierno dispuesto a vendernos a todos nosotros", ha concluido Pepa Millán.