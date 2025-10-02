W2M se alía con Live Nation España y refuerza su oferta en turismo musical. - W2M

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

World2Meet (W2M) ha anunciado una alianza con Live Nation España con el objetivo de reforzar su oferta en turismo musical, según un comunicado de este jueves.

"Este acuerdo representa un paso decisivo en nuestra estrategia, permitiéndonos consolidar el turismo musical como un eje diferencial dentro de la propuesta de valor de World2Meet", ha resaltado su CEO, Gabriel Subías.

Así, desde el grupo turístico ha remarcado que los amantes de la música disfrutarán de condiciones especiales y exclusivas que se traducirán en una experiencia "más completa, cómoda y personalizada".

Los paquetes de viajes estarán próximamente disponibles a través de los canales habituales de la red de agencias Azulmarino, en un web específica y en el apartado "Viajes" de la página oficial Live Nation. Estos paquetes podrán adquirirse desde el inicio de la preventa de Live Nation.

Además, la marca de touroperación NewTravellers Music ampliará la distribución, que próximamente empezará a recibir la información completa sobre como ofrecer el producto. Por su parte, la división de movilidad corporativa de W2M, Ubico gestionará las necesidades internas de Live Nation España.

Desde 2022, W2M se ha ido incorporando de forma progresiva en el territorio musical, a través de las marcas Flowo, Newblue y Azulmarino. Por tanto, ha participado en algunos de los principales festivales nacionales, como Mad Cool, Primavera Sound, Bilbao BBK Live, Pirineos Sur o Kalorama Madrid.