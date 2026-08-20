Walmart reduce el beneficio un 9,4% en su segundo trimestre fiscal, hasta los 5.444 millones

Archivo - Camión con el logo de Walmart. - Charles McClintock Wilson / Zuma Press / Europa Pr

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cadena estadounidense de comercio minorista Walmart obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.366 millones de dólares (5.444 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, acabado a 31 de julio, lo que supone un reducir en un 9,4% el resultado obtenido en el mismo periodo de hace un año.

Las ventas netas de la firma crecieron un 5,9%, hasta alcanzar los 186.100 millones de dólares (unos 160.000 millones de euros), mismo porcentaje de aumento que lo registrado en sus ingresos totales que sumaron un total de 187.937 millones de dólares (160.817 millones de euros).

Por su parte, los costes por ventas se cifraron en 138.804 millones de dólares (118.774 millones de euros), un encarecimiento del 4,5%, y los gastos operativos, de venta, generales y administrativos se situaron en los 39.750 millones de dólares (34.000 millones de euros), un 6,4% más.

El beneficio por acción de la compañía cayó un 9,1%, de los 0,88 dólares (0,75 euros) anotados en el segundo trimestre de 2025 hasta los 0,80 dólares (0,68 euros) por título marcados en este periodo.

Por segmentos, en el mercado estadounidense --principal negocio de Walmart-- la compañía registró unas ganancias de 125.189 millones de dólares (107.132 millones de euros), un 3,5% más, mientras que en el resto del mundo, división internacional, la firma sumó un total de 35.198 millones de dólares (30.120 millones de euros), un 12,8% más. De su lado, la facturación de Sam's Club aumentó un 8,8%, hasta 25.713 millones de dólares (unos 22.000 millones de euros).

En el acumulado semestral, el desempeño de los beneficios se anota un crecimiento del 1,6% con un total de 11.513 millones de dólares (9.852 millones de euros) y los ingresos se elevaron hasta los 343.011 millones de dólares (293.538 millones de euros), un 6,6% más.

INCREMENTA PREVISIONES

Walmart ha aumentado sus expectativas de ingresos para el conjunto del año fiscal 2027 hasta la franja entre el 4% y el 5% de incremento, frente al 3,5% y 4,5% previstos en febrero, al comienzo de su ejercicio.

Por otro lado, el beneficio operativo previsto para finales de este año se espera elevar en una franja entre el 7% y el 8,5%, y el beneficio por acción se situará entre los 2,80 y 2,87 dólares (2,40 y 2,46 euros).

Pese a esta mejora de las perspectivas, los mercados han castigado a Walmart cuyas acciones caen alrededor de un 6% en las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York, fijándose el precio de los títulos en los 107,5 dólares, frente a los 114,30 dólares anotados en el cierre de la anterior jornada.

"Nuestro modelo de negocio se está fortaleciendo y se vuelve más duradero, y nos complace elevar nuestras previsiones para el año. Para las ventas del tercer trimestre, prevemos un impacto negativo de más de 100 puntos básicos en el crecimiento debido al cambio de fecha de los Big Billion Days de Flipkart, que se celebrarán entre el tercer y el cuarto trimestre", ha destacado el vicepresidente ejecutivo y director financiero de Walmart, John David Rainey.

"Nuestras perspectivas de ingresos operativos reflejan la continua priorización de los reembolsos de aranceles recibidos en el segundo trimestre en inversiones en la experiencia del cliente y en precios durante la segunda mitad del año. Por este motivo, les recomiendo que consideren conjuntamente los resultados del segundo y tercer trimestre para evaluar el crecimiento subyacente del negocio", ha añadido.