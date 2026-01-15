WeRoad cierra 2025 con una facturación récord de 130 millones, un 30% más que un año antes

Archivo - WeRoad. - WEROAD - Archivo

WeRoad registró una facturación récord de 130 millones en 2025, lo que supuso un crecimiento del 30% en comparación a un año antes, impulsado por el rendimiento en sus principales mercados europeos y por la creciente demanda de viajes internacionales.

Actualmente, ya son 300.000 las personas han viajado con la compañía, con cerca de 110.000 solo durante 2025, según ha informado en un comunicado.

Por destinos, los diez principales por volumen de pasajeros en el año recién acabado son: Italia, Marruecos, Islandia, Japón, Albania, Egipto, Estados Unidos, Sri Lanka, Vietnam y México.

Además, desde WeRoad ha querido resaltar la figura del coordinador de viaje, que ya suma un total de 4.000, permitiendo mantener una puntuación media de satisfacción en el sector de 9,3.

Por otro lado, la web para viajeros que desean realizar un WeRoad en inglés registró un incremento interanual del 62,4% en ingresos en comparación con 2024. Además, el volumen de pasajeros y las reservas aumentaron un 54% y un 51%, respectivamente.

"2025 fue el año en que demostramos que viajar puede ser más que una experiencia: puede ser una forma de construir amistades reales", ha destacado el consejero delegado de WeRoad, Andrea D'Amico.

HITOS EN 2025

Entre otros hitos resaltados por la compañía en el balance de 2025, figuran que la apuesta de los viajeros y coordinadores de WeRoad por el marketplace, que representa ya el 50% de todos los itinerarios; junto con el lanzamiento de un programa internacional de alianzas comerciales para abrir su portfolio de viajes en grupo a agencias y asesores de viajes seleccionados, entre ellos Bluvacanze en Italia, Travel Counsellors y Tourhub en Reino Unido, y Arrival Travel en Australia.

Asimismo, durante 2025, WeRoad probó sus 'weekend trips' --viajes cortos y de alto impacto-- en los mercados italiano y español, registrando el 8,9% del total de reservas de viajes en grupo en Italia y el 6% en España.

Por último, en mayo se lanzó WeMeet para reunir y apoyar a su comunidad en las ciudades donde viven. Hoy es un pilar del ecosistema WeRoad, con más de 25.000 usuarios, más de 90.000 descargas de la app y más de 2.500 eventos presenciales organizados en 35 ciudades europeas.