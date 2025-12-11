Zegona abonará en enero el dividendo de 1.400 millones con el que pagará el préstamo para comprar Vodafone

Archivo - Sede de Vodafone - VODAFONE - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Zegona abonará el próximo 7 de enero el dividendo extraordinario de 1.400 millones de euros con el que, entre otras cuestiones, pagará al grupo Vodafone el préstamo de 900 millones de euros con el que la firma de inversión británica financió parte de la compra del negocio de la teleco en España el año pasado, una operación valorada en 5.000 millones de euros.

En concreto, Zegona destinará un total de 975 millones de euros a saldar la deuda con el grupo Vodafone, un importe del que 900 millones de euros corresponden a la suma principal del crédito y los otros 75 millones de euros a intereses.

Los términos del acuerdo para la compra de Vodafone España incluían 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación, la cual se selló a finales de mayo de 2024.

De este modo, esas acciones preferentes reembolsables se amortizarán y desaparecerán con el pago del préstamo al grupo Vodafone, lo cual reducirá los títulos ordinarios de Zegona en circulación en un 69%, de 759 millones a 236 millones. Cabe recordar que la entidad que emitió esas acciones preferentes a Vodafone fue EJLSHM.

Más allá de para liquidar el préstamo, el dividendo extraordinario también proporcionará un pago prorrateado de 440 millones de euros a otros accionistas ordinarios.

En este contexto, el calendario publicado este jueves por la firma de inversión británica apunta que las acciones de la compañía se negociarán con derecho a recibir el dividendo --que todavía tiene que ser aprobado en la junta general del próximo 22 de diciembre--, hasta el próximo 18 de diciembre, mientras que la fecha efectiva del pago será el 7 de enero. El dividendo extraordinario asciende a 1,8632 euros por acción ordinaria de Zegona.

Cabe recordar que Zegona retribuirá a sus accionistas con un total de 1.600 millones de euros (1.400 millones de euros de dividendo extraordinario y 200 millones de euros para un programa de recompra de acciones) y que reducirá su deuda en 200 millones de euros, lo que supone una asignación de capital total de 1.800 millones de euros procedente de los fondos que la firma de inversión ha obtenido de la venta parcial de sus 'fibercos' con Telefónica y MasOrange.

Por un lado, Vodafone España y Telefónica cerraron de forma reciente la venta del 40% de su 'joint venture' de fibra (denominada FiberPass) a Axa Investment Managers por un importe total de 500 millones de euros.

Vodafone España se quedará con el 5% de FiberPass tras vender un 32% de la compañía por 400 millones de euros, mientras que Telefónica ha vendido una participación del 8% por 100 millones de euros.

Vodafone España tiene otra 'fiberco' similar con MasOrange (denominada PremiumFiber), de la que posee un 17% y con la que logró ingresar 1.400 millones de euros tras vender parte de su participación inicial en la empresa al fondo soberano de Singapur (GIC), que ostenta un 25% de esta 'joint venture'.

De este modo, Vodafone España ha logrado 1.800 millones de euros con ambas operaciones, una cantidad con la que retribuirá a sus accionistas y reducirá su deuda.

En cuanto a la reducción de la deuda, la empresa ha señalado que su apalancamiento actual se sitúa en torno a 3.400 millones de euros.