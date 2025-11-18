Zelenski se reúne con la industria de defensa española e Indra exhibe sus capacidades antidrón y en radares

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (centro), junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la sede de Indra en el marco del encuentro con 13 empresas del sector de la defensa española, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (Españ - INDRA - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mantenido este martes un encuentro con un conjunto de 13 empresas españolas del sector de la defensa en la sede de Indra, que ha aprovechado la reunión para mostrar sus capacidades industriales y parte de su cartera de productos, entre los que destacan los sistemas antidrón y los radares, según han indicado fuentes de la empresa.

"Ucrania está interesada en una alianza de defensa con España. Hoy, durante una reunión con los líderes de las empresas de defensa españolas y la ministra de Defensa, Margarita Robles, abordamos áreas de cooperación. Los fabricantes españoles presentaron sus novedades. Sistemas antidrón, torretas, drones aéreos y terrestres, radares de detección de largo alcance y municiones. Detallaron su capacidad de producción, los posibles usos de sus equipos y sus características técnicas", ha subrayado Zelenski a través de X.

En concreto, al encuentro con el mandatario ucraniano en la sede de Indra han acudido representantes de Arquimea, Centum, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Fecsa, GMV, Instalaza, Marine Instruments, Meltio, Oesía, Sener, Tecnove y Urovesa, según han informado a Europa Press fuentes al tanto de la reunión.

En esa línea, entre los sistemas de defensa que Zelenski ha podido conocer más en profundidad se encuentran los radares de vigilancia aérea LTR-25 --desarrollado por Indra-- o los equipos antidrón Aracne de Indra y EM&E.

El encuentro con las mencionadas empresas de defensa ha tenido lugar después de que este pasado lunes Zelenski acordase con su homólogo francés, Emmanuel Macron, la compra a lo largo de la próxima década de un total de 100 cazas Rafale, fabricados por la compañía gala Dassault.

La última vez que Zelenski visitó España, en mayo de 2024, el Gobierno anunció una donación de 1.000 millones de euros a Ucrania destinados a armamento en virtud de un acuerdo de seguridad firmado entre ambos países.