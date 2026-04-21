El 71% de los españoles elige moverse por "comodidad" y solo el 7% prioriza el medioambiente, según Telpark. - GUILLERMO GUTIERREZ CARRASCAL

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez españoles ha declarado que prefiere moverse por "comodidad y rapidez", mientras que solo el 7% ha comentado que tiene en cuenta el impacto ambiental, según ha informado este martes Telpark en un comunicado.

Así lo ha reflejado el estudio 'Telpark Impacta: Radiografía de la movilidad urbana en España', elaborado por la compañía a partir de una encuesta a 1.800 conductores y presentado este martes en la sede de CEOE, en un acto que ha contado con la presencia de su presidente, Antonio Garamendi.

En este contexto, más del 70% de los encuestados ha asegurado que utiliza el coche propio como medio de transporte habitual y casi el 99% lo ha empleado al menos varias veces por semana, por tanto, solo cerca de un 7% ha declarado tener en cuenta el impacto ambiental.

De esta forma, casi seis de cada diez conductores (59%) han señalado el tiempo de desplazamiento como el "mayor obstáculo" para dejar el coche, y más del 30% ha destacado la "falta de alternativas reales como motivo principal".

En este escenario, el informe ha puesto de manifiesto cómo el aparcamiento ejerce como una "infraestructura esencial" para que la movilidad urbana sea "viable".

LA IMPORTANCIA DEL APARCAMIENTO

De hecho, cerca del 85% de los encuestados ha considerado que los aparcamientos influyen "positivamente" en el funcionamiento de las ciudades, un 43% ha opinado que impulsan el comercio local y en torno a un tercio los ha asociado a una "mayor eficiencia urbana" y a la reducción del tráfico.

Asimismo, los datos del estudio han indicado que casi uno de cada dos conductores (47%) reconoce que planifica sus trayectos en función de la viabilidad de aparcar, lo que ha revelado hasta qué punto la "certeza" de encontrar plaza condiciona la movilidad diaria.

En cuanto a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), el 26% de los conductores ha afirmado que esta medida ha cambiado "realmente" sus desplazamientos, mientras que casi la mitad ha reconocido que "apenas ha influido en su día a día".

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cerrado la jornada poniendo el foco en la defensa de la neutralidad tecnológica y multimodalidad, ya que "es la vía que permite avanzar hacia los objetivos climáticos sin romper con la realidad operativa de ciudadanos y empresas", ha concluido.