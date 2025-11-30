Archivo - Un asistente de Adif Acerca ayuda al embarque de una persona en un tren - ADIF - Archivo
MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Adif Acerca prevé cerrar 2025 con 800.000 asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida, lo que supondría un nuevo récord de asistencias a viajeros con discapacidad o movilidad reducida al superar el máximo de 793.285 asistencias contabilizado en 2024.
Así, Adif encadenará un tercer récord anual consecutivo con Acerca, el servicio que favorece la accesibilidad al transporte ferroviario a los viajeros de todas las empresas que lo solicitan.
Entre enero y octubre de 2025, los más de 600 asistentes de movilidad de Acerca realizaron 713.054 asistencias en las 146 estaciones ferroviarias con circulaciones de alta velocidad, larga y media distancia, un 6% más que en el mismo periodo de 2024, según el balance de Adif Acerca con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
En este periodo, las estaciones con más demanda de Acerca fueron Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, donde se prestaron 109.090 asistencias, un 6% que un año antes, seguida de Madrid Chamartín Clara Campoamor, con 85.698 asistencias (+15,3%) y Barcelona Sants, con 69.981 (+4,7%).
En Sevilla Santa Justa se realizaron 33.082 asistencias (+1,7%) entre enero y octubre, en Málaga María Zambrano 28.763 (+0,6%), y en Zaragoza Delicias 24.359 (+0,4%). La estación de Valladolid Campo Grande contabilizó 17.100 asistencias (+11%), la de Alicante Terminal 27.669 (+6,4%) y la de A Coruña, 10.039 (+11,7%).
Por tipo de asistencia, más de la mitad (389.353, un 54%) se prestó a personas mayores con dificultades de movilidad; otras 138.881 (el 19,5%) a viajeros con discapacidad visual; 95.502 (un 13,4%) a pasajeros con movilidad reducida y 63.616 (el 9%), a viajeros en silla de ruedas. También se facilitaron asistencias a embarazadas, personas que viajan con carrito de bebé, y viajeros con discapacidad auditiva o cognitiva.
270 NUEVAS PLATAFORMAS PARA VIAJEROS EN SILLA DE RUEDAS
En 2025, tras una inversión de 5,8 millones de euros, Adif Acerca ha estrenado 270 plataformas elevadoras para facilitar el acceso al tren a viajeros en sillas de ruedas. Se trata de plataformas electromecánicas y de mayores prestaciones (más fiabilidad, autonomía y maniobrabilidad) que, repartidas por todas las estaciones, renuevan y amplían el parque de equipos mecánicos y auxiliares de Acerca, que también comprende rampas plegables, sillas de ruedas y sistema de video interpretación en lengua de signos.
Asimismo, en noviembre estrenó oficina Acerca en Puerta de Atocha que, como novedad, dispone de bucle de inducción magnética, sistema para facilitar la audición a las personas con este tipo de discapacidad.