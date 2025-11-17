Adif y Mercasa se alían para impulsar el transporte ferroviario en los 24 mercados mayoristas de España

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif y Mercasa han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar el uso del ferrocarril en el transporte de productos agroalimentarios, incluidos los refrigerados y congelados, con origen o destino en toda la red de 24 mercados mayoristas (Mercas) pertenecientes a la red de Mercasa.

Esta alianza incluye la elaboración de estudios técnicos, asesoramiento estratégico y el impulso de soluciones intermodales más sostenibles, a través de las Oficinas de los Comisionados de los Corredores Atlántico y Mediterráneo, según ha informado Adif en un comunicado.

El objetivo de esta colaboración es aprovechar el potencial logístico del ferrocarril para optimizar el transporte de productos alimentarios desde los centros de producción o terminales portuarias hasta las instalaciones de Mercasa, que genera 16 millones de desplazamientos de vehículos en su red; así como en sentido inverso hacia otros mercados nacionales o internacionales.

"Mercasa busca un transporte más eficiente de los 9 millones de toneladas que comercializa anualmente, logrando alimentos con etiqueta cero emisiones", argumenta Adif la firma de esta alianza.

Entre las medidas previstas en el acuerdo destaca la elaboración de un estudio estratégico de capacidad de la infraestructura ferroviaria de Adif para el transporte de productos frescos, refrigerados, congelados y mercancía general, en conexión con la red de Mercas.

Asimismo, se evaluará de forma técnica y operativa los posibles apeaderos o conexiones en infraestructuras privadas o públicas próximas a los centros logísticos y de producción; se realizará un análisis detallado de la interoperabilidad entre las infraestructuras ferroviarias de Adif y las vías internas o futuras de la red de Merca; y se identificarán empresas interesadas en utilizar servicios de autopista ferroviaria, en los que los semirremolques de los camiones se cargan directamente en los trenes para su transporte.