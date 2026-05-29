Adif reactiva su plan de prevención contra incendios hasta el 31 de mayo de 2027

LAV Barcelona_Mirabueno_Guadalajara. - ADIF AV

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Adif reactivará de nuevo su Plan de Prevención contra Incendios en la vía y en sus proximidades, que tendrá una vigencia desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, si bien algunas de sus actuaciones específicas se "intensificarán" durante la temporada estival, ha comunicado este viernes.

El plan tiene el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el riesgo de incendios en los más de 15.000 kilómetros de red ferroviaria de líneas de ancho estándar, ibérico y métrico, a través de la colaboración entre Adif, las empresas ferroviarias y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para ello, incluye actuaciones de limpieza química y mecánica en estaciones, terminales y márgenes de la vía para reducir la presencia de vegetación y material combustible, mediante el tratamiento con trenes herbicida y la gestión de zonas identificadas con riesgo de incendio, así como medidas específicas para los trabajos con riesgo de incendio que se desarrollan en la vía.

También se contará con detectores de cajas calientes instalados en la infraestructura -que supervisan automáticamente la temperatura de los elementos de rodadura de los trenes-, se reforzará la vigilancia del paso de trenes por estaciones con personal operativo -sobre todo en las líneas de alto riesgo y en zonas próximas a espacios naturales protegidos o áreas ambientalmente vulnerables- y será "clave" el papel de los conductores de trenes para detectar incendios forestales ajenos a la explotación ferroviaria, informa.

Por su parte, las empresas ferroviarias deben controlar los sistemas de frenado de los trenes y de los motores de combustión de los vehículos de tracción diésel, mientras que la Aemet cooperará con la emisión de comunicados para alertar de los fenómenos meteorológicos que pueden incidir en la generación y propagación de incendios, añade el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.