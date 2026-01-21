Adif realizó una inspección completa de la línea de Adamuz once días antes del accidente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (d), y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (i). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha asegurado que la última comprobación completa del carril en el entorno de Adamuz (Córdoba) se realizó once días antes del accidente, el pasado día 7 de enero.

"Por último, este 7 de enero ya de 2026, se realizó ya una comprobación completa, que incluye geometría, estado de los motores, de las agujas y del desvío, de estos desvíos que se instalaron en mayo de 2025", ha manifestado durante su participación en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez.

Así, García de la Bandera ha señalado que tanto con esa inspección como con las otras tres que se habían realizado anteriormente durante los meses de octubre y noviembre, de las que tienen "evidencias y control, "no se ha detectado, o no se detectó en ese momento, ningún fallo que, a priori, evidencie una relación con el accidente".

MATERIALES DE LOS DESVÍOS

Por otra parte, respecto a los materiales de esos desvíos, tanto de la vía como de los motores, el directivo de Adif ha resaltado que "todos estos sistemas de alta velocidad llevan unos controles altísimos, tanto del fabricante como de laboratorios".

"Durante el proceso de construcción se supervisan, las soldaduras se inspeccionan con diferentes métodos tecnológicos para asegurar que pueden circular por ellas los trenes, pero esto no es algo excepcional, sino que es lo habitual que se realiza en las líneas de alta velocidad", ha detallado.

En cuanto a las revisiones anteriores sobre la vía afectada por el descarrilamiento, Adif ya informó el martes de que la última inspección sobre el terreno realizada el pasado noviembre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla constató que el carril en el entorno de Adamuz se encontraba en "condiciones adecuadas".

A esta revisión, que efectuaron a pie técnicos especializados el 5 de noviembre, se suman otras dos: una auscultación geométrica, realizada el 13 de octubre mediante un tren con instrumentación técnica que verificó la correcta disposición de la vía (nivelación, ancho, etc.); y otra dinámica, realizada el 21 de noviembre, también por un tren que comprobó la respuesta del convoy al interaccionar con la vía.

De este modo, Adif manifestó que cumple "escrupulosamente" la normativa sobre inspección y conservación de las infraestructuras ferroviarias, con protocolos y procedimientos que "prestan especial atención al mantenimiento predictivo y preventivo". Asimismo, indicó que, ante cualquier incidencia, la infraestructura se inspecciona a pie o a bordo de vehículos ferroviarios.

Además de las inspecciones periódicas realizadas a pie, Adif sostuvo que emplea trenes auscultadores que recorren las líneas ferroviarias para examinarlas "exhaustivamente" con ultrasonidos mediante equipos instalados en trenes o a pie. En la red de alta velocidad se realizan dos comprobaciones al año.