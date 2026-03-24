Adif ya ha respondido a más de 100 requerimientos de los investigadores del accidente de Adamuz

El presidente de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña (2i), comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados
El presidente de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña (2i), comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press
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Publicado: martes, 24 marzo 2026 11:08
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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha respondido ya a más de un centenar de requerimientos realizados por la Guardia Civil, el Juzgado, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Fiscalía Europea e incluso la Inspección de Trabajo en relación a la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Así lo ha trasladado el presidente de Adif, Pedro Marco, durante una comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, convocada a iniciativa propia para responder a las preguntas de los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

El presidente de Adif ha defendido que la empresa pública ha recopilado y trasladado a las diferentes autoridades que lo han requerido "miles y miles" de páginas con registros, hojas de partes de revisiones o expedientes administrativos.

"Adif ha colaborado plenamente y lo seguirá haciendo con todos los organismos e instituciones que están investigando. Esto es y será una prioridad y así lo trasladé desde el primer momento. Ya se ha aportado la información a más de un centenar de requerimientos y se ha recopilado y trasladado a las diferentes autoridades e investigadores miles y miles de páginas", ha argumentado.

Marco ha aprovechado su intervención inicial para desmentir que Adif no supiese que había dos trenes accidentados desde el primer momento y defender su "total colaboración" con los medios sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre bajo las órdenes de la Dirección de la Emergencia ejercida por la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha anticipado que Adif incorporará las medidas y procedimientos que se consideren necesarios para que esto no vuelva a suceder, si se concluye que el origen del accidente es la infraestructura o se encuentra en la misma.

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