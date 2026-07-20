Air Canada y Airbus invertirán hasta 8,7 millones para ampliar la producción de combustible de avión en Canadá

Air Canada y Airbus unen fuerzas para apoyar la industria de SAF en Canadá a través de un acuerdo en el marco del primer día del Salón Aeronáutico de Farnborough. - AIRBUS

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Air Canada y Airbus han anunciado una iniciativa conjunta para crear una plataforma con el objetivo de ampliar la producción y demanda de combustibles de aviación sostenibles (SAF) a escala comercial en el país norteamericano, a través de una inversión conjunta de aproximadamente 13,7 millones de dólares canadienses (8,7 millones de euros).

Ambas compañías esperan, además, continuar su colaboración con socios gubernamentales para establecer los marcos estructurales adecuados que permitan que la producción de SAF se desarrolle a gran escala en territorio canadiense.

Entre las áreas clave de esta alianza se incluye acelerar un proyecto canadiense de SAF acordado conjuntamente para alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID), según un comunicado enmarcado en la celebración del Salón Aeronáutico de Farnborough.

Como complemento a esta inversión fundamental, la iniciativa conjunta también introduce un mecanismo para que los socios corporativos estimulen la reducción de emisiones de los viajes corporativos, a través del programa 'Leave Less Travel' de Air Canada.

En este punto, Airbus ha firmado un acuerdo a largo plazo de 5 años para este programa. Como parte de esta alianza paralela de viajes corporativos, el fabricante adquirirá atributos ambientales de SAF asociados a más de 60.000 litros de SAF en su primera asignación.

Esta colaboración complementa la estrategia de modernización de la flota de Air Canada, que incluye aeronaves más eficientes en el consumo de combustible, como el Airbus A321XLR de fuselaje estrecho y largo alcance, y el Airbus A220 de fabricación canadiense.

POTENCIAL ECONÓMICO

El anuncio de la plataforma se presenta junto con un nuevo estudio macroeconómico de Airbus e ICF que destaca el importante potencial de Canadá para liderar la producción de biocombustibles para aeronaves.

Así, el estudio señala que aumentar la producción nacional de SAF para cubrir el 40% de la demanda canadiense para 2040 podría añadir 32.000 millones de dólares (20.000 millones de euros) al PIB nacional y crear 140 000 empleos en los sectores agrícola, forestal y urbano.

"Al establecer una sólida plataforma para la inversión y el apoyo corporativo, la alianza entre Air Canada y Airbus actúa como un catalizador inmediato para impulsar estos beneficios económicos multimillonarios, al tiempo que fomenta el desarrollo de un ecosistema nacional de SAF", ha destacado Airbus.