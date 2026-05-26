Air China amplía su pedido de aviones de carga Airbus A350F a 10 unidades. - AIR CHINA

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Air China Cargo ha firmado un acuerdo de compra con Airbus para adquirir cuatro aviones de carga A350F adicionales, por lo que su pedido total de este modelo asciende a 10 unidades, tras las seis aeronaves ya encargadas en noviembre de 2025.

En concreto, los A350F futuros servirán para complementar a la flota de ocho A330-200P2F con los que cuenta la compañía china, que empezó a operar aviones de carga del fabricante europeo desde finales de 2023, según un comunicado.

En palabras del vicepresidente de Air China Cargo, Wang Hongyan, este pedido les permitirá adaptarse mejor y satisfacer las demandas del mercado internacional de carga aérea, sentando "una base sólida" para el desarrollo estable a largo plazo de la empresa.

Entre los beneficios del carguero A350F, destaca una autonomía de hasta 8.700 kilómetros con una carga útil de hasta 111 toneladas, un peso 46 toneladas más ligero y una reducción del consumo de combustible y de las emisiones de carbono de hasta un 20%.

Además, puede operar con hasta un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF) en el momento de su entrada en servicio, con el objetivo de alcanzar una capacidad del 100% para 2030, al igual que el resto de los aviones de Airbus.