Air France-KLM nombra a Bart Vloedbeld nuevo director comercial para España y Portugal

Archivo - El nuevo director Comercial para España y Portugal de Air France-KLM, Bart Vloedbeld. - AIR FRANCE-KLM - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Air France-KLM ha nombrado a Bart Vloedbeld nuevo director comercial para España y Portugal, sustituyendo en el cargo a Max Ligthart, que ha pasado a desempeñar nuevas responsabilidades en el área Digital de KLM en Ámsterdam (Países Bajos), según un comunicado.

Así, Vloedbeld dirigirá los equipos de 'Pricing & Revenue Management', 'Decision Support', Marketing y Comunicación en la Península Ibérica.

El nuevo director comercial comenzó su carrera en KLM como parte del programa 'Corporate Management Trainee', donde completó varios proyectos en Ingeniería y Mantenimiento, Carga, 'Pricing & Revenue Management' y Servicios en Tierra.

Hasta la actualidad, ha estado desempeñando el cargo de director de Estrategia Digital y 'Revenue Optimization & Upsell' de Air France-KLM en Ámsterdam. Anteriormente, ocupó el cargo de sénior pricing manager de KLM para Europa.

Vloedbeld es máster en Economía Política Internacional y graduado en Geografía Económica por la universidad Rijksuniversiteit de Groningen. También tiene una especialización secundaria en Comercio Internacional por el MUIC de Bangkok.