Airbus cae un 8% en Bolsa tras incidente con su familia A320, un problema ya solucionado en casi 6.000 aviones

Airbus A320neo. - AIRBUS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Airbus caían más de un 8,6% a media sesión, hasta marcar un precio de 187 euros, tras informar el pasado viernes, con el mercado ya cerrado, de un problema que había detectado en la familia de aviones A320, solicitando medidas de precaución inmediatas a los operadores, lo que afectó a casi 6.000 aeronaves.

No obstante, el fabricante europeo ha informado a primera hora de este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de esas unidades potencialmente afectadas por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo, quedando sólo por revisar menos de 100 aviones.

"Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de los menos de 100 aviones restantes y garantizar que puedan volver al servicio", ha añadido la compañía en la actualización del problema este mismo lunes.

Además, Airbus ha pedido disculpas por las dificultades y los retrasos causados a los pasajeros y a las aerolíneas por este incidente.

"La empresa agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas su apoyo en la aplicación de estas medidas, así como su comprensión ante la decisión de Airbus de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración", ha subrayado.

El pasado viernes, el fabricante advirtió de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio.

Tras detectar este problema, Airbus pidió a los operadores que adoptaran medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland avisaron el pasado sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus.