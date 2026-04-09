Airbus entrega 114 aviones comerciales hasta marzo, 22 unidades menos que un año antes

Archivo - 30 October 2024, Bremen: Airbus, ArianeGroup and ThermoFisher employees take part in a rally in front of an Airbus factory gate. - Hauke-Christian Dittrich/dpa - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) - Airbus ha entregado un total de 114 aviones comerciales durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un 16% menos que los 136 registrados a lo largo del mismo periodo de un año antes, según ha informado este jueves en un comunicado.

Por tipos de aviones, la cifra de lo que va de año se compone de un modelo A220-300, 18 A220-300, 26 A320neo, 55 A321neo, tres A330-900, ocho A350-900 y tres 350-1000.

Por su parte, los pedidos totales alcanzaron los 408 entre enero y marzo, un 45% más frente al comienzo de 2025, destacando 244 unidades del A321neo y 92 A320neo.

En marzo, los envíos fueron 60 a 38 clientes, 11 menos que el tercer mes del año pasado, mientras que los encargos alcanzaron los 331, cifra un 58% superior a los 211 pasados.

Después de entregar 793 aviones en 2025, tres más del objetivo que se había marcado, que se redujo tras problemas en el suministro de la familia A320, ahora Airbus se ha fijado la meta de producir 870 aviones comerciales.