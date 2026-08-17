Alemania investiga un incidente de un avión de Vietnam Airlines durante su despegue en Múnich

15 August 2026, Bavaria, Freising: A Vietnam Airlines plane is pictured after it landed back at Munich Airport shortly after takeoff (best possible quality). - Uwe Lorz/dpa

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alemania ya investiga un incidente en el que un avión Boeing 787 de Vietnam Airlines tuvo que regresar al aeropuerto de Múnich el pasado sábado, tras sufrir problemas durante el despegue, incluyendo daños en los neumáticos y en el tren de aterrizaje.

La causa no estaba clara en un primer momento, por lo que se ha llamado a un representante de la Oficina Federal Alemana de Investigación de Accidentes Aéreos, tal y como recoge 'DPA'.

En declaraciones de un portavoz del aeropuerto muniqués, el avión, con destino a Hanói (Vietnam), tardó un tiempo largo en elevarse al despegar de la pista sur del aeropuerto. Poco después, dio media vuelta y aterrizó en la pista norte.

La aeronave, que no pudo rodar por sus propios medios tras el aterrizaje, fue estabilizada y posteriormente remolcada hasta un hangar. Los pasajeros resultaron ilesos y fueron trasladados en autobús a la terminal del aeropuerto.

A continuación, se recogieron los restos de los neumáticos y se repararon los daños causados en la pista, mientras que las operaciones de limpieza se prolongaron hasta bien entrada la noche.

En consecuencia, la pista norte quedó bloqueada temporalmente, lo que obligó a que los despegues y aterrizajes se realizaran en la otra pista del aeropuerto. Las operaciones de vuelo normales se reanudaron el domingo por la mañana.