La alta velocidad ferroviaria supera los 4 millones de viajeros en junio, con un crecimiento del 14,3%

Archivo - Varias personas en los uno de los andenes de la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, durante la primera operación salida del verano 2025, en Madrid (España)- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El transporte ferroviario de alta velocidad fue utilizado en junio por más de 4 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En junio, el transporte público registró un repunte interanual del 7,2%, hasta superar los 500,9 millones de usuarios, manteniéndose así en tasas positivas por segundo mes consecutivo después del ascenso experimentado en mayo (+3,4%).

Por tipo de transporte, el urbano aumentó un 6,8% interanual y el interurbano un 9,7%. Dentro de este último, destaca el incremento del 12,1% en el transporte por ferrocarril. La que más creció fue la alta velocidad un 14,3%, al igual que el cercanías (14,3%). El único descenso se dió en la media distancia que vió caer un 10,8% el número de sus pasajeros.

En total, más de 147,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en junio. Por tipo de transporte, se registraron crecimientos en el transporte por ferrocarril (+12,1%), autobús (+8,6%) y aéreo (+0,2%). En cambio, el transporte el marítimo bajó un 4,7% interanual en junio.

Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por autobús. Las mayores subidas se dieron en País Vasco (27,4%), Comunidad de Madrid (15,9%) y Principado de Asturias (10,1%).

Por su parte, Cataluña (2%), Aragón (3,1%) y Región de Murcia (3,5%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús, según el INE.

El transporte por metro aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior, excepto en el de Valencia, en el que disminuyó un 8,8%. El metro de Palma presentó el mayor incremento, del 21,2%.

CRECE EL TRANSPORTE ESPECIAL.

Más de 47,9 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en junio, lo que supuso un incremento del 2% en tasa anual.

El número de pasajeros del transporte especial subió un 0,9% y supera los 25,1 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar bajó un 2,4%, y el laboral aumentó un 11,2%.

Por su parte, el transporte discrecional creció un 3,3% respecto al mismo mes del año 2024, con más de 22,8 millones de viajeros.