Arranca la reunión entre Óscar Puente y sindicatos para evitar la huelga de trenes de la semana que viene

MADRID 4 Feb.

La reunión entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por Óscar Puente, y los sindicatos, ha arrancado en torno a las 12.25 horas, con el objetivo de evitar la huelga de trenes convocada para la próxima semana y conseguir mejoras de seguridad en el sector.

Por parte del Ministerio, además de Puente, asisten el secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática (ya que está en Cataluña atendiendo la crisis en Rodalies); el presidente de Adif, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocio Báguena.

Por parte de los sindicatos, acuden una representación de CCOO, UGT y Semaf (la organización sindical mayoritaria entre los maquinistas).

La huelga está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, y afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail), que son empresas privadas.

Los paros serán a jornada completa y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

