Puente compromete "la máxima transparencia" con los accidentes: "Tienen derecho a conocer la verdad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 3 de febrero de 2026

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha trasladado el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento completo de lo sucedido en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona): "Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario".

El ministro ha comparecido este martes, a petición propia, ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados para aportar la información disponible sobre ambos accidentes y explicar la situación que vive el servicio de Rodalies de Cataluña.

Puente ha comenzado su intervención repasando los hechos conocidos en torno al accidente de Adamuz, incidiendo en dos aspectos: que la circulación de trenes en las vías fue interrumpida en el mismo momento del accidente por el "corte automático del suministro eléctrico" y que "desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia".

El ministro ha recordado también la "plena disposición" del Ministerio a colaborar con los órganos que están llevando a cabo las dos investigaciones en marcha: la CIAF, que investiga las causas del siniestro para establecer recomendaciones y reforzar la seguridad ferroviaria y el Juzgado que instruye la causa para determinar las responsabilidades penales.

Por último, respecto al restablecimiento del servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla-Málaga, el ministro ha detallado los trabajos que se están llevando a cabo para la recuperación de la infraestructura, aunque, según ha señalado, "aún no es posible facilitar una fecha para la restitución del servicio debido a las condiciones meteorológicas".

RODALIES

La segunda parte de la comparecencia se ha centrado en el accidente ferroviario de Gelida del 20 de enero, así como en la situación del servicio de Rodalies, disculpándose en primer lugar por la situación que están viviendo estos días los ciudadanos de Cataluña y recordando los problemas históricos que sufre la red catalana de Cercanías, tanto por su trazado --especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y agravado por este--, como por el déficit inversor de anteriores gobiernos, que asegura que se está viendo revertido en los últimos años.

Desde el accidente, Adif ha movilizado a más de 300 efectivos que se encargan de vigilar y resolver las incidencias provocadas por la borrasca 'Harry'. Hasta la fecha, se han inspeccionado unos 70 puntos, de los cuales más de 30 se han clasificado de "alto riesgo" por ser "taludes y zonas de potencial desprendimiento" debido a la situación del suelo.

Puente también se ha detenido en las inversiones que el Gobierno está llevando a cabo en Rodalies a través del Plan de Rodalies 2020-2030, que supone el 80% de la inversión ferroviaria del Ministerio en Cataluña y del que se anunció la semana pasada un aumento de 1.700 millones en su inversión global, que superará finalmente los 8.000 millones de euros.

En 2025, según los datos provisionales, de los 1.196 millones de euros invertidos por el Ministerio en Cataluña, un total de 822 se han destinado a la red ferroviaria, de ellos 600 a Rodalies.