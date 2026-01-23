Astic califica de "absurda y simplista" la prohibición de la DGT a camiones de circular por riesgo de nevadas

Nevada. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha calificado de "absurda, simplista y contraproducente" la decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de restringir la circulación de camiones por riesgo de nevadas, especialmente en la zona de noroeste del país.

Asimismo, la patronal, en un comunicado este viernes, ha solicitado al Ejecutivo garantizar la "libre y segura circulación" de camiones para no interrumpir la cadena de suministro ante unas prohibiciones que también ha denominado de "desmesuradas".

"Una medida extrema, simplista, absurda, contraproducente y precipitada", ha expresado Astic, que ha denunciado que se ha publicado a "última hora, dejando escaso margen de maniobra a profesionales y empresas del sector y que amenaza también el regreso de los conductores a sus hogares, muchos de los cuales llevan hasta dos semanas en ruta por Europa al volante de sus camiones".

"TOTALMENTE INJUSTIFICADA"

En concreto, la DGT ha establecido la prohibición de circular para los vehículos o conjuntos de vehículos destinados al transporte de mercancías -estén cargados o no- cuya masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima del conjunto (MMC) supere los 7.500 kilogramos.

Esta medida se aplica en determinados tramos de la red viaria -más de 15 vías de alta capacidad, además de carreteras locales y comarcales- y estará sujeta a revisión en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, pudiendo levantarse progresivamente.

La prohibición inicial comprende el periodo comprendido entre el 23 y el 25 de enero. "Esta prohibición es totalmente injustificada", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de la organización y miembro del comité ejecutivo de presidencia de la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU por sus siglas en inglés), Ramón Valdivia.

MEDIDAS DE "PRECAUCIÓN DESMESURADAS"

En esta línea, el directivo ha manifestado que los conductores "llevan ya ocho horas parados y es imprescindible garantizar la circulación para no paralizar la cadena de suministro". "En el norte de Europa se circula con el triple de nieve y aquí se pasa de no hacer nada a prohibirlo todo, sin matices ni alternativas intermedias que permitirían mantener la seguridad sin bloquear el transporte", ha añadido Valdivia.

Al hilo, la organización ha comentado que la información previa de la DGT ha derivado rápidamente en medidas de "precaución desmesuradas", lo que ha provocado la pérdida de entre seis y ocho horas de trabajo nocturno "crucial para que los camiones pudieran llegar a las plataformas y descargar su mercancía".

"Estas descargas habrían evitado que los conductores quedaran desamparados en carretera en caso de que la circulación se suspendiera posteriormente", ha destacado Astic.

Igualmente, el vicepresidente ha declarado que "hay medidas alternativas que habrían permitido organizar la circulación de forma más eficiente, en lugar de imponer prohibiciones generales, como la formación de convoyes, la priorización de camiones con productos perecederos o la aplicación de medidas intermedias que permitan una circulación controlada y segura".

"Las empresas de Astic llevan décadas circulando por países como Alemania, Austria, Suiza, Polonia o Noruega, donde las condiciones climatológicas son tremendamente adversas, incluso con espesores de nieve superiores y los camiones no se detienen", ha asegurado el directivo, concluyendo que la clave es "lograr una coordinación efectiva que minimice el impacto en la cadena de suministro".