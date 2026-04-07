Los autónomos valoran los últimos avances del Gobierno hacia la jubilación anticipada de transportistas

Camiones. Transporte por carretera. Trailer - EUROPA PRESS

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha valorado los últimos avances efectuados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la tramitación de la jubilación anticipada para conductores profesionales.

La confirmación por parte del Gobierno de que el procedimiento se tramitará de forma conjunta para asalariados y autónomos supone, para Uatae, un avance "determinante" para garantizar que los autónomos no queden fuera de este derecho.

Este paso se produce tras la solicitud formal presentada en octubre de 2025 por Uatae y la patronal de transportistas Fenadismer, en el marco del Real Decreto 402/2025 que regula el procedimiento para aplicar coeficientes reductores en actividades especialmente penosas, peligrosas o con elevada siniestralidad.

"Este avance no es casual, es fruto del trabajo coordinado para que los transportistas autónomos no vuelvan a quedar al margen de los derechos que les corresponden. Durante demasiado tiempo se ha ignorado una realidad evidente, la dureza del trabajo es la misma, independientemente del régimen de cotización", señala la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Desde la organización recuerdan que el transporte por carretera es una actividad marcada por "largas jornadas, fatiga acumulada, estrés constante y una elevada exposición al riesgo", con cifras de siniestralidad que sitúan al sector entre los más duros del mercado laboral.

Por todo ello, los autónomos consideran imprescindible que el reconocimiento político que ya se ha producido se traduzca en derechos efectivos para los más de 300.000 profesionales del sector.