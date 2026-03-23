La aviación comercial supera por primera vez el billón de dólares en ingresos en 2025

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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aviación comercial registró 5.200 millones de pasajeros en 2025, una cifra récord que va acompañada de la previsión de que, por primera vez en la historia, esta industria alcance el billón de dólares en ingresos a lo largo de un ejercicio, según el informe 'Global Fleet and MRO Market Forecast 2026-2036' elaborado por Oliver Wyman.

El informe también revela que el beneficio neto de la industria alcanzó los 39.500 millones de dólares (34.079 millones de euros) en 2025, con un margen del 3.9%, frente al 2.9% de 2024.

No obstante, reconoce la existencia de una tensión estructural que el sector "arrastra desde la pandemia", ya que la producción de nuevas aeronaves "no logra seguir el ritmo de una demanda que no para de crecer".

Esto significa que la principal amenaza para el sector no es la demanda, sino la capacidad de satisfacerla. A principios de 2026, la cartera de pedidos sin cumplir ascendía a unas 17.000 aeronaves, en comparación con 13.000 en 2024 y 6.000 antes de 2019.

Este retraso tardará más de 12 años en resolverse al ritmo de producción actual, ya que los problemas en la cadena de suministro limitarán la producción anual de aeronaves a nivel mundial hasta al menos 2030, según el informe, lo que representa más de 6.000 aeronaves que se habrían producido de no ser por estos inconvenientes.

Pese a este contexto, Oliver Wyman considera que las perspectivas a largo plazo siguen siendo sólidas y estima que la flota comercial mundial pasará de las 30.046 aeronaves actuales a 41.135 en 2036, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%, aunque con seis años de retraso respecto a las previsiones prepandemia.

SUPERCICLO DE MANTENIMIENTO

Este atraso en las entregas y el envejecimiento de la flota que se opera ha hecho que gasto mundial en mantenimiento alcanzara los 136.000 millones de dólares en 2025, un 8% más que en 2024 y un 30% por encima de los registros de 2019.

Para 2036, Oliver Wyman estima que el mercado superará los 193.000 millones de dólares (166.514 millones de euros), prácticamente el doble del gasto registrado antes de la pandemia.

El mantenimiento de motores concentra el mayor volumen, con 70.100 millones de dólares (60.480 millones de euros) en 2026; seguido del mantenimiento de estructura, con 27.800 millones de dólares (23.985 millones de euros); componentes, con 24.000 millones de dólares (20.100 millones); y mantenimiento de línea, con 17.700 millones de dólares (15.271 millones de euros).

A estos retos se suma una "crisis de talento", ya que del 41% de los mecánicos certificados en la aviación comercial civil de Estados Unidos supera los 60 años, y unos 45.000 técnicos se jubilarán en la próxima década.