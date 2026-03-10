BlaBlaCar aumenta un 26% su actividad estos días por el alza de los carburantes

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

BlaBlaCar ha registrado en los últimos cuatro días un incremento de su actividad por los incrementos en el precio de los carburantes, que han provocado un alza del 26% del número de publicaciones de viajes en su plataforma respecto al año pasado.

Según las cifras aportadas por la compañía a Europa Press, el número de nuevos conductores en BlaBlaCar también se ha disparado un 50% en comparación a las mismas fechas del año anterior.

Este martes, Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que numerosas estaciones de servicio han vuelto a encarecer hoy el litro de gasóleo en una media de 8 céntimos, pese a la caída registrada ayer en la cotización internacional del petróleo Brent, que se mueve ahora en torno a los 90 dólares después de haber rozado los casi 120 dólares.